Trotz anonymer Terrordrohungen wollen mehrere unabhängige US-Kinos die Politsatire The Interview wie ursprünglich geplant am ersten Weihnachtsfeiertag zeigen. Das teilte der Chef von Sony Entertainment, Michael Lynton, mit. Der Film, der eine beispiellose Hackerattacke auf das Filmstudio Sony Pictures verursacht hatte, soll ab Donnerstag laut CNN in mindestens fünf Bundesstaaten gezeigt werden, nämlich in Georgia, Ohio, Texas, Virginia und South Carolina. US-Präsident Barack Obama lobte die Entscheidung von Sony.

Nach Erkenntnissen des FBI steht die Staatsführung Nordkoreas hinter dem Angriff. Große US-Kinoketten wie AMC und Regal wollten den Film, in dem es um Mordpläne gegen Diktator Kim Jong Un geht, dagegen nicht zeigen.



Das Filmstudio habe die Hoffnung auf eine Veröffentlichung des Films niemals aufgegeben, teilte Lynton nach einem Bericht der Los Angeles Times mit. "Wir sind stolz, ihn der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und uns gegen diejenigen gewehrt zu haben, die versuchten, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken." Am Montag hatte ein Zusammenschluss von rund 250 US-Kinos Sony in einer Onlinepetition aufgefordert, ihnen zu erlauben, den Film zu zeigen.



Die US-Bundespolizei FBI habe sich mit Sony über diese Entscheidung abgestimmt, sagte ein FBI-Angehöriger CNN. Es werde ausgesuchte Vorstellungen am Weihnachtstag geben, berichtete Tim League, Gründer der Alamo Drafthouse Kinokette in Texas, auf Twitter. Später teilte das Plaza Atlanta Cinema in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mit, es zähle zu den wenigen Kinos, die den Film zeigen wollten.

Obama, der mit seiner Familie Urlaub auf Hawaii macht, lobte die Entscheidung, wie sein Sprecher Eric Schultz sagte. Die USA glaubten an das Recht auf freie Meinungsäußerung und an künstlerische Freiheit. Die Amerikaner könnten nun selbst entscheiden, ob sie den Film sehen wollten oder nicht.

Im Zentrum der Affäre steht eine Hacker-Gruppe mit dem Namen Guardians of Peace, die Ende November einen Cyberangriff auf Sony gestartet und interne Dokumente und E-Mails veröffentlicht hatte. Vor einigen Tagen sprach die Gruppe Drohungen aus und erwähnte dabei die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA.

Vermutungen über Internet-Crash in Nordkorea

Inmitten des Streits über den Hacker-Angriff auf Sony war in Nordkorea das Internet stundenlang komplett ausgefallen. Die Verbindung zum Netz sei mehr als neun Stunden lang bis zum frühen Dienstagmorgen unterbrochen gewesen, auch danach gab es nochmals eine halbstündige Unterbrechung, schrieb die Web-Analysefirma Dyn Research. Die US-Regierung weigert sich zu sagen, ob die USA hinter der Panne stecken. Eine Sprecherin des Außenministeriums wollte nicht auf entsprechende Journalistenfragen antworten.

Die Ausfälle im nordkoreanischen Internet ereigneten sich wenige Tage nachdem die USA die nordkoreanische Führung für den digitalen Angriff auf Sony Pictures in Hollywood verantwortlich gemacht hatten. Ein US-Regierungsbeamter bestritt aber einen Bericht des Senders NBC, dass die USA etwas mit dem Ausfall zu tun hätten.

Zu den Hintergründen der Ausfälle gab es zunächst nur Vermutungen. Eine mögliche Ursache könne ein sogenannter DDoS-Angriff sein, bei dem Server mit massenhaften Aufrufen überflutet würden, erklärten Fachleute. Eine solche Überlastung könnten auch Angreifer mit wenig Fachkenntnis verursachen. Deshalb vermutete Matthew Prince, Chef der Sicherheitsfirma CloudFlare, in einem Gespräch mit CNN, dass hinter dem Ausfall eher jugendliche Hacker stünden als ein Land wie die USA.

Die meisten Internetverbindungen Nordkoreas laufen über China und den chinesischen Anbieter Unicom. Das führte zu Spekulationen, China habe den Nachbarn in einer Art Warnung vom Netz abgeschnitten.

Die USA hatten China nach dem Sony-Hack um Hilfe beim Vorgehen gegen Nordkorea gebeten. China reagierte bisher verhalten. Außenminister Wang Yi sagte, sein Land verurteile "jegliche Formen von Cyber-Angriffen und Cyber-Terrorismus". Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Nordkorea selbst das Internet abgeschaltet hat, etwa um eine Attacke ins Leere laufen zu lassen.