Hacker haben nach Angaben der New York Times im vergangenen Jahr E-Mails von US-Präsident Barack Obama mitgelesen. Sie seien aber anscheinend nicht in strikt geschützte Server eingedrungen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungsbeamte. Demnach deuten alle Anzeichen auf russische Hacker hin. Sie sollen sich jedoch keine geheimen Daten beschafft haben.

Unter anderem sollen die Hacker auf tägliche Arbeitsprogramme Obamas zugegriffen haben. Der NYT zufolge verschafften sie sich Zugang zu den E-Mail-Archiven von Personen im Weißen Haus, mit denen Obama regelmäßig kommunizierte. Von diesen Konten aus seien sie an E-Mails herangekommen, die der Präsident verschickt oder erhalten habe. Neben Obamas Terminen ist in dem nicht-geheimen Computernetzwerk etwa Kommunikation mit Diplomaten zu finden, unvermeidlich also auch der Austausch über politische Fragen.



Bereits vor einiger Zeit hatten US-Regierungsvertreter eingeräumt, es habe Ende vergangenen Jahres einen "Cyber-Vorfall" gegeben. Wie die New York Times nun unter Berufung auf ranghohe Regierungsbeamte schreibt, war dieser jedoch "weitaus besorgniserregender" als öffentlich dargestellt.