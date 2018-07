Facebook arbeitet nach jahrelangem Zögern schließlich doch an einer Art "Gefällt mir nicht"-Knopf. Die Nutzer hätten seit vielen Jahren nach einem "Dislike"-Button gefragt, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg bei einer Fragerunde in der Firmenzentrale. "Wir haben sie schließlich gehört und wir arbeiten daran. Wir werden etwas einführen, was den Bedürfnissen der größeren Gemeinschaft entspricht", wurde er vom Finanzdienst Bloomberg zitiert.

Gerade bei traurigen Ereignissen wie einer Flüchtlingskrise oder dem Tod eines Familienmitglieds sei es schwierig, einen "Gefällt mir"-Button zu drücken, sagte Zuckerberg. Deshalb sei es wichtig, den Nutzern mehr Optionen zu geben. So könne auch in schlechten Momenten Empathie ausgedrückt werden. Facebook hatte bisher erklärt, man sehe keinen Bedarf für einen "Dislike"-Knopf. Zuletzt kam die Frage in Deutschland unter anderem im Zusammenhang mit fremdenfeindlichen Kommentaren in dem Online-Netzwerk auf.



Das neue Feature soll laut Zuckerberg schon bald auf Facebook integriert werden. Laut der Meinung von Experten habe der "Dislike-Button" großes Potential das Netzwerk zu verändern. Firmen und Nutzer müssten dann nämlich die Strategie, mit der sie ihre Posts verfassen, überdenken und verändern.