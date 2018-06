Facebook hat neue Maßnahmen zur Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus angekündigt. Damit soll stärker gegen Hasskommentare in dem Sozialen Netzwerk vorgegangen werden.

Zu den Maßnahmen gehört unter anderem die Einsetzung einer speziellen Gruppe zum Umgang mit Hassrede im Internet. "Ziel der Gruppe ist es, geeignete Lösungen zu erarbeiten um Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu entgegnen und dies auch online darzustellen", heißt es in einer Mitteilung von Facebook. Dazu würden sowohl gemeinnützige Organisationen als auch Vertreter politischer Parteien in Deutschland eingeladen werden. Zu den weiteren Maßnahmen gehört eine Partnerschaft mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) und eine Kampagne, um die "Gegenrede" in Deutschland zu unterstützen.



Damit bleibt Facebook hinter den Forderungen von Bundesjustizminister Maas zurück, der am Nachmittag Vertreter des Unternehmens treffen wird. Maas hatte den Aufbau eines Teams aus deutschsprachigen Mitarbeitern in Deutschland gefordert, die gezielt gegen Hassbotschaften mit rechtem Hintergrund vorgehen sollen. Außerdem verlangte er Auskunft darüber, wie viele Beschwerden über Hassbotschaften Facebook erhält, wie viele Mitarbeiter sich bisher darum kümmern und welche Kriterien dabei angewandt werden. Außerdem will Maas wissen, wie lange die Prüfungen dauern und wie oft problematische Inhalte tatsächlich gelöscht werden.

Facebook war zuletzt stark in Kritik geraten. Politik und Nutzer warfen dem Unternehmen vor, nicht entschieden genug gegen fremdenfeindliche Kommentare vorzugehen und gemeldete Beiträge häufig nicht zu löschen.