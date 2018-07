Zehn Tage ist der Friseurbesuch schon wieder her. Sieht gar nicht so aus. Auch die Zahnbürste sieht noch recht frisch aus, dabei ist sie schon seit 27 Tagen in Gebrauch. Nicht, dass ich mir das akribisch merke oder aufwendige Strichlisten führe, die mich vor Augenzeugen als leicht manisch entlarven würden. Ich weiß das schlicht dank Letztes Mal, einer App, die sich das netterweise alles für mich merkt.



Unser Leben ist voll von Mini-Ereignissen und -Aufgaben, die sich regelmäßig wiederholen und über die wir irgendwie versuchen, den Überblick zu behalten. Das ist häufig genauso lästig wie die Aufgaben selbst. Bislang versuchte ich das mit Notlösungen, einem Zettel am Kühlschrank für die Patrone im Wasserfilter zum Beispiel.

Wenn ich es ernst meinte, erstellte ich im Google-Kalender ein wiederkehrendes Ereignis. Wenn ich die Zahnbürste am 23. März gewechselt hatte, dann bekam ich so am 23. Juni eine Erinnerung, dass es vielleicht mal wieder Zeit sei. Hatte ich am 16. August die Patrone an meinem Wasserfilter ausgetauscht, dann meldete sich der Kalender eineinhalb Monate später wieder.

Das Ganze war eine Notlösung für ein Problem, für das es bislang an einer besseren mangelte. Und sie hatte ihre Tücken. Regelmäßig verpasste ich den Termin, weil ich aus irgendeinem Grund das Handy nicht im richtigen Moment zur Hand hatte oder klickte ihn weg, ohne die Zahnbürste zu wechseln. Bis es mir wieder einfiel, war ich meist längst aus dem Rhythmus.

Am Ende musste ich mich dann doch wieder an der Farbe des Zahnbürstenkopfs oder der Stumpfheit meiner Rasierklinge orientieren – und hatte in beiden Fällen das Gefühl, schon wieder viel zu lange gewartet zu haben. Den Termin dann jedes Mal neu anzupassen, wurde schnell zu lästig. Entsprechend herrschte schnell wieder Chaos.

Letztes Mal verschafft auf brillant einfache Weise Abhilfe. Die App besteht im Grunde aus nichts weiter als einer Liste von umgekehrten Countdowns. Für ein neues Mini-Ereignis erstelle ich einen Eintrag – und ab sofort zählt das Programm die Tage, bis ich den Zähler wieder auf null setze.

Mit ein paar kleinen Einstellungen kann ich die App ein bisschen besser an meine Bedürfnisse anpassen, ein paar Bilder hinzufügen, ein passendes Icon wählen und ein "Event" mit Freunden teilen. Unter "History" kann ich mir angucken, wie oft ich etwas in den vergangenen Monaten wiederholt habe oder welche Sachen wöchentlich anfallen. Aber im Grunde hat es sich damit schon.



Eine App für die Regelmäßigkeiten im Leben

Laut Website eignet sich die App für alles im Leben, was sich in schöner Regelmäßigkeit wiederholt. Wann hatte man das letzte Mal so richtig viel Spaß mit seinen Kindern? Wann hat man sich eigentlich das letzte Mal was gegönnt, wann ein richtig gutes Buch gelesen und wann die besten Freunde gesehen? Was bei Facebook zum Event wird, wird hier zu einem Punkt in der Liste.

Bei mir geht es etwas schnöder zu. Friseur, Rasierklinge, Zahnbürste, Arztbesuch – es finden sich vor allem all die kleinen langweiligen Dinge, an die man aber doch irgendwie regelmäßig denken muss, um alles am Laufen zu halten. Und das ist das Tolle. Ohne große Schnörkel gibt mir Letztes Mal das Gefühl, alles ein wenig besser im Griff und dafür ein bisschen weniger im Kopf zu haben. Ein Haken bleibt: Die Aufgaben selbst nimmt mir auch das Programm nicht ab.