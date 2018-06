Seit Monaten behaupten alle zuständigen Behörden, die Bundestagswahl sei sicher. Denn anders als in den USA würden Wähler ihr Kreuz hierzulande auf einem Wahlzettel aus Papier machen. Das könne niemand in großem Stil fälschen. Das stimmt auch, zumindest solange die Kreuze auf dem Papier bleiben. Das aber tun sie nicht, denn Wahlstimmen werden auch in Deutschland mithilfe von Computern gesammelt, ausgewertet und weitergeleitet.



Die Ergebnisse der Auszählung werden zum Teil noch im Wahllokal in Computer eingegeben und per Software an die Landeswahlleiter übertragen. Das am häufigsten verwendete Programm dabei heißt PC-Wahl. Es wird auch bei der Bundestagswahl eingesetzt, um die ausgezählten Stimmen zu verwalten und möglichst schnell an den Bundeswahlleiter zu senden, damit der noch in der Nacht ein vorläufiges Ergebnis verkünden kann.





Recherchen von ZEIT ONLINE und der ZEIT zeigten, dass die Software nicht sicher ist; sie kann angegriffen werden. Bislang ist die unsichere Software nicht ausgetauscht oder repariert.

ZEIT-ONLINE-Redakteur Kai Biermann erklärt im Gespräch, was das für die Wahl bedeuten kann.