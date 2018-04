In der EU tritt an diesem Sonntag eine neue EU-Regelung in Kraft, wonach Anbieter von kostenpflichtigen Streamingdiensten wie Netflix, Spotify oder Sky Go ihren Kundinnen und Kunden deren Abonnements auch im EU-Ausland ermöglichen müssen. Bislang besteht aufgrund einer bestimmten Form des Geoblockings häufig kein oder nur begrenzt Zugriff auf die Inhalte des Heimatlandes. EU-Digitalkommissarin Marija Gabriel sprach bereits in der vergangenen Woche von einer "virtuellen Erweiterung des Reisegepäcks".



Sollten sich die Verbraucher aus dem Ausland in den Streamingdienst einloggen, müssen die Dienstleister den Wohnsitz ihrer Kunden zuvor mit Hilfe von dessen Kreditkarte oder der IP-Adresse prüfen. Die neue Regel soll für Reisende gelten, die sich für eine begrenzte Zeit im Ausland aufhalten. Die Abo-Preise dürfen deshalb nicht angehoben werden.

Anbieter von kostenlosen Inhalten fallen nicht unter die neue Regel – können sich ihr aber anschließen.

Aus Sicht von Verbraucherschützern ist die Verordnung ein wichtiger Schritt. In der Vergangenheit seien Online-Abos aufgrund überholter Copyright-Regeln wertlos gewesen, sobald Nutzer die Grenze zu einem anderen Land übertreten hätten, sagte Johannes Kleis, Sprecher des europäischen Verbraucherverbands BEUC. Seiner Einschätzung nach sollte Nutzern aber grundsätzlich die Möglichkeit gegeben werden, auf Inhalte aus anderen Ländern zuzugreifen.



SPD-Europapolitiker Tiemo Wölken nannte die neue Regelung verbraucher- und bürgerfreundlich. "Es ist absurd, dass die Anbieter bisher digitale Inhalte, die grundsätzlich schnell und einfach übertragbar und verfügbar sind, in nationale Schranken verweisen", sagte das Mitglied des Rechtsausschusses. "Den Menschen steht derselbe Leistungsumfang ihres bezahlten Abos auch im EU-Ausland zu."



Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisiert die auch weiterhin bestehenden Ausnahmen für Live-Streams und Mediatheken von Fernsehsendern. Es sei "im ureigenen Interesse Europas, dass Bürger Kultur- und Informationsangebote aus der gesamten EU nutzen können", sagte vzbv-Experte Martin Madej. Einzelne Sender wie das öffentlich-rechtliche Yleisradio in Finnland und der frankophone belgische Rundfunk RTBF haben angekündigt, freiwillig die EU-Vorschriften für Bezahlangebote anzuwenden.