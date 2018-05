Weltbekannt wurde der Spieleentwickler Activision Blizzard mit der "Warcraft"-Reihe: "World of Warcraft" zählt zu den erfolgreichsten Online-Games weltweit. Spiele wie "Starcraft" haben zudem den Erfolg des E-Sports mitbegründet. Den will der Konzern weiter ausbauen. 2017 hat er eine eigene E-Sports-Liga gegründet: die Overwatch League, basierend auf dem gleichnamigen Multiplayer-Shooter. Die Streamingrechte für die ersten beiden Spielzeiten gingen für 90 Millionen Dollar an die Plattform Twitch – ein Deal, der auch für normale Sportverhältnisse groß ist. Pete Vlastelica, Präsident und CEO der Liga, möchte jetzt nach Europa expandieren, am liebsten nach Deutschland.



Frage: Herr Vlastelica, die erste Saison der Overwatch League geht im Juni zu Ende. Es gibt zwölf Teams, neun aus Nordamerika, zwei aus Asien und eins aus Großbritannien. Wie geht es weiter?



Pete Vlastelica: Die erste und zweite Saison werden in Los Angeles vor Blizzards Haustür ausgetragen. In der dritten Saison möchten wir die Begegnungen in den Heimatmärkten der Mannschaften austragen. Die kommende Spielpause möchten wir nutzen, um die Liga international zu erweitern und besser auszubalancieren.

Frage: Was bedeutet Internationalisierung für Sie?



Vlastelica: Wir sind stolz darauf, die erste globale Sportliga geschaffen zu haben. Damit dieser Begriff "global" wirklich kraftvoll wird, brauchen wir mehr Teams in den wichtigsten Auslandsmärkten. Wir planen, die Liga um sechs Mannschaften zu erweitern: zwei vom amerikanischen Kontinent, zwei aus dem asiatisch-pazifischen Raum und zwei aus Europa und dem Mittleren Osten.



Frage: Als deutsches Medium interessiert uns natürlich Ihr Blick auf Europa.



Vlastelica: Wenn wir uns den europäischen Markt anschauen, liegt der Fokus auf einigen wenigen Standorten. Unsere Liste spiegelt nicht die größten Städte der Welt wider, sondern die Ballungszentren für Overwatch-Spieler. Auf dieser Liste steht London, wo wir schon ein Team haben, aber auch Paris, Berlin, Amsterdam und einige skandinavische Regionen.



Frage: Berlin ist also ein Kandidat?



Vlastelica: Deutschland spielt für uns eine wichtige Rolle. Das gilt besonders für Berlin mit seiner reichhaltigen Geschichte an E-Sport, mit seiner Gründerszene und Lebhaftigkeit. Hinzu kommen das demografische Profil und die kulturelle Bedeutsamkeit der Stadt.

Frage: Das klingt sehr entschlossen.



Vlastelica: Wir möchten ein Team in Berlin. Wir führen viele Gespräche und, ohne Details verraten zu können, wir werden spätestens im kommenden Jahr eine Mannschaft dort haben.

Pete Vlastelica © Imeh Akpanudosen / Getty Images for Variety

Frage: Es gibt keinen festen Zeitrahmen?



Vlastelica: Wir führen viele Gespräche mit Interessentengruppen in Berlin, gleichzeitig aber auch in Frankreich, Spanien und Schweden. Stand jetzt ist es mir unmöglich zu sagen, welche zwei Länder und Städte wir hinzufügen. Mehr als alles andere entscheidet die Qualität der potenziellen Eigentümer. Die Franchisen werden wir an die stärksten Interessenten verkaufen. Die finden wir hoffentlich in Berlin.

Frage: An welche Unternehmen und Partner richtet sich das Angebot von Activision Blizzard? Welche Art Franchise-Nehmer suchen Sie?



Vlastelica: Die jetzige Eigentümerstruktur unserer Liga vermittelt eine gute Idee davon, wonach wir suchen. Es ist eine Mischung. Wir haben Besitzer klassischer Sportmannschaften wie Robert Kraft (Unternehmer, Multimilliardär und Eigentümer des Football-Teams New England Patriots, Anm. d. Red.) dabei, Medienunternehmen wie Comcast, Entrepreneure aus der Spiel- und Technologiebranche. Für uns ist es am wichtigsten, dass wir Eigentümer finden, die Engagement und Bindung zum Spiel zeigen, Willen zeigen, eine Fanbase aufzubauen. Wer das – zusätzlich zum Geld – an den Verhandlungstisch bringt, hat gute Karten.