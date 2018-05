Die britische Analysefirma Cambridge Analytica stellt ihren Betrieb ein. Auch die britische Dachgesellschaft SCL Group melde Insolvenz an, teilte die Firma mit. Man werde unverzüglich alle Tätigkeiten beenden. Es habe sich gezeigt, dass das Geschäftsmodell nicht länger rentabel sei.

Weiter heißt es in der Erklärung, Cambridge Analytica sei in den vergangenen Monaten Opfer von "zahlreichen haltlosen Anschuldigungen gewesen". Man sei für Praktiken diffamiert worden, die nicht nur legal, sondern weithin als Standards in der Online-Werbung in politischen und kommerziellen Bereichen akzeptiert seien. Die Medienberichterstattung über Cambridge Analytica habe nahezu alle Kunden vertrieben.



Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf "informierte Personen", Auslöser für die Betriebseinstellung sei, dass die Firma Kunden verloren habe und zugleich die Anwaltskosten im Zuge der Ermittlungen zum Datenskandal in die Höhe gingen. Demnach wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebeten, ihre Computer abzugeben.

Cambridge Analytica stand im Mittelpunkt des Facebook-Datenskandals. Die Firma hatte sich Zugang zu Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzerinnen und -Nutzern verschafft. Im März wurde der langjährige Chef der Firma, Alexander Nix, suspendiert; im April gab der kommissarisch amtierende Chef, Alexander Tayler, seinen Posten auf.

Wegen des Skandals sagte Facebook-CEO Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress aus. Facebook versprach, die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer besser zu schützen.