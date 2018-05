Google Pay könnte bald auch in Deutschland genutzt werden. Anfang des Jahres hatte Google angekündigt, seinen Bezahldienst Android Pay und die virtuelle Geldbörse Google Wallet auf einer Plattform zu bündeln. Das Ergebnis, Google Pay, soll laut gsmarena.com bereits in Kiew, London und Portland verfügbar sein. Weitere Städte sollen folgen, auch in Deutschland. Damit wäre Google Pay vor Apple Pay am Markt, das in Deutschland bislang nur über Umwege funktioniert.

Hinweise darauf, dass es nicht mehr lange dauern könnte, lieferte Comdirect – die Bank, mit der Google den Bezahldienst in Deutschland zunächst anbieten will. Kürzlich schaltete sie eine Informationsseite zur Nutzung von Google Pay frei. Mittlerweile wurde diese wieder entfernt. Das Computermagazin Chip zitiert einen Servicemitarbeiter, der sagt, der Dienst solle "demnächst freigeschaltet werden".

Über Google Pay lassen sich Zahlungen im Internet und an allen Kartenterminals mit der Funktion des kontaktlosen Zahlens nutzen. Auch schnelle Überweisungen unter Freunden sollen mithilfe der App auf dem Smartphone möglich sein.

Wer Google Pay nutzen möchte, muss ein Bankkonto bei Comdirect haben und auf seinem NFC-fähigen Smartphone die Google-Pay-App installieren. Alle drei Komponenten müssen miteinander verknüpft sein, berichtet Chip. Kunden müssen dann beim Bezahlen nur noch ihr Smartphone über das Kartenlesegerät halten. Liegt der Betrag unter 25 Euro, wird er automatisch vom Bankkonto oder der verknüpften Kreditkarte abgebucht. Liegt er darüber, müssen Kunden zusätzlich den Bildschirm des Smartphones entsperren.