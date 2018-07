Twitter, eine der wirkmächtigsten Erfindungen des Silicon Valleys, ist nicht unbedingt der beste Ort, um differenzierte Diskussionen zu führen. Manchen Menschen verrutschen auf 280 Zeichen Kurznachricht schon mal alle Maßstäbe. Am Sonntag war das bei Elon Musk der Fall: Er bezeichnete den britischen Taucher Vern Unsworth in einem Twitter-Post als "pedo guy", als Pädophilen. Unsworth, der einer der Helfer zur Rettung von zwölf Jungen und ihrem Fußballtrainer aus einer Höhle in Thailand gewesen war, hatte es gewagt, Musks eigene Hilfsbemühungen dort als "PR-Stunt" zu bezeichnen.



Das wollte der Gründer und Chef unter anderem des Elektroautoherstellers Tesla, des Raketenbauers SpaceX und der Tunnelgrabfirma The Boring Company offenbar nicht auf sich sitzen lassen: Er, der eigens Ingenieure eine Rettungskapsel hatte entwickeln und von Kalifornien nach Thailand ausfliegen lassen, wollte gleich noch Videobeweise für die Funktionstüchtigkeit seiner Kapsel direkt aus der Höhle liefern.

Dass weiße Männer, die sich in Thailand aufhalten, nicht automatisch Sextouristen sind, wird Musk sehr wohl wissen – er war ausweislich einiger Handyvideos, die er auf Twitter und Instagram teilte, ja sogar selbst kurzzeitig vor Ort. Es ist augenscheinlich Kritik an seinem gar nicht mehr benötigten Tauchequipment, die Musk so aufgebracht hat, dass er sich verbal völlig vergriff. Der Millionär und oft als Visionär gefeierte Unternehmer ist es offenkundig nicht gewohnt, dass sein Handeln derart hinterfragt wird. Zudem in einem Fall, in dem er sein Tun nicht ganz zu Unrecht als einigermaßen selbstlos begreifen mochte.



Symbolfigur für die kalifornische Idee

Man muss gar nicht weiter psychologisieren, um die Bedeutung dieser Episode als weiteres Zeichen einer größeren, sich seit Längerem schon ankündigenden Wende zu betrachten. Obwohl Musks Firmen nicht im Silicon Valley ansässig sind, sondern in Los Angeles, und obwohl er einer der wenigen Techunternehmer ist, die nicht bloß Software oder digitale Dienstleistungen herstellen, sondern wirklich physische Gerätschaften entwickeln, ist er doch eine Symbolfigur für die kalifornische Ideologie. Und deren Kern wird nun angezweifelt, gerade und vor allem in den USA selbst.

© Michael Heck Dirk Peitz Redakteur im Ressort Digital, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Die Techsoziologin Zeynep Tufekci, Professorin an der School of Information der University of North Carolina, schrieb in einem Gastbeitrag in der New York Times am Sonntag: "Das Silicon-Valley-Modell des Handelns ist eine Mischung aus 'Geht nicht gibt's nicht'-Optimismus, einem Glauben an die problemlose Transferierbarkeit von Fachwissen aus einem Bereich in einen anderen und einer Vorliebe für schnelle, schrille, aufmerksamkeitsheischende Aktionen." Nun sei es aber so, dass sich auf vielen Feldern eine absichtsvoll langsame und methodische Herangehensweise bewährt habe, etwa dabei, Sicherheitsstandards für die kommerzielle Luftfahrt stetig fortzuentwickeln. Das ist ein umso wichtigeres Argument im Fall von Musks Raumfahrtfirma SpaceX, denn die transportiert bislang zwar erfolgreich Material ins Weltall, aber bislang noch keine Menschen – hat das allerdings vor.

Eine Art Blutsturz

Eine App zu bauen oder eine Social-Media-Plattform zu erfinden, das kann im Erfolgsfall aus einem Start-up einen Techkonzern machen und den Alltag von Milliarden Menschen verändern, wie man an Facebook oder eben Twitter sieht. Es ist jedoch etwas völlig anderes, Produkte zu erfinden, die physisch ins Leben von Menschen eingreifen.

Dass das, was man im Silicon Valley mitunter für eine Vision hält, schlimmstenfalls in einem gigantischen Betrug enden kann, zeigt sich derzeit bei der Abwicklung der insolventen Blutanalysefirma Theranos: Elizabeth Holmes, die heute 34-jährige Gründerin, hat Investoren wie Öffentlichkeit jahrelang getäuscht mit dem Versprechen, künftig solle dank ihrer neuartigen Maschinen ein Tropfen ausreichen, um eine umfassende Blutuntersuchung durchführen zu können.



Die Idee war einfach zu schön, um wahr zu werden, doch fast alle wollten Holmes glauben. Der Reporter John Carreyrou vom Wall Street Journal war einer der wenigen, die früh misstrauisch wurden. Seinen hartnäckigen Recherchen vor allem ist es zu verdanken, dass Holmes schließlich aufflog, im Juni hat die Staatsanwaltschaft von San Francisco Anklage gegen sie erhoben wegen Betrugs. Carreyrous gerade erschienenes Buch zum Fall, Bad Blood, ist ein Bestseller in den USA und soll demnächst mit Jennifer Lawrence in der Rolle von Holmes verfilmt werden. Regie führen soll Adam McKay, der zuvor mit The Big Short den wohl besten Film über die Hintergründe der Bankenkrise 2008 gemacht hat.