Wie viel ist von der Ursprungsidee der Homesharing-Plattform Airbnb nach zehn Jahren übrig geblieben? Hat sie wirklich derart die Welt verändert, wie kalifornische Techfirmen es gerne von ihren Ideen behaupten? Und wie geht es nun weiter mit dem Tourismus ebenso wie mit den Städten, die unter ihm ächzen? Airbnb hat mit alldem etwas zu tun. Für viele Menschen, die ihre Wohnungen oder nur Zimmer zeitweise über die Plattform vermieten, ist das zum schönen Nebenverdienst geworden. Doch wo Wohnungsnot herrscht, gilt das Unternehmen als mitschuldig, weil manche private Bleibe dem Mietmarkt entzogen und nur als Ferienwohnung an Besucher vermietet wird. Was sagt Airbnb selbst dazu? Jeroen Merchiers ist seit sechs Jahren Europachef des Unternehmens. ZEIT ONLINE hat mit ihm gesprochen.



ZEIT ONLINE: Herr Merchiers, wie ist eigentlich Airbnbs Verhältnis zu Großstädten, in denen Ihre Firma viele Unterkünfte anbietet? In Berlin zum Beispiel gibt es gerade mal wieder Ärger, weil sich Airbnb-Gastgeber bei der Stadt registrieren sollen, es aber nur zögerlich tun.

Jeroen Merchiers: Verschiedene Städte haben verschiedene Ausgangslagen. Wir versuchen, so gut und viel wie möglich mit den Städten zusammenzuarbeiten. Das gilt auch für Berlin. Wir sehen aber, dass unsere Airbnb-Gastgeber dort zu kämpfen haben.

ZEIT ONLINE: Was sind aus Ihrer Sicht die Probleme dort?

Jeroen Merchiers wohnt in einer der Städte, die auf Airbnb besonders beliebt sind: Barcelona. © Airbnb

Merchiers: Eigentlich waren wir ganz zuversichtlich, als die örtliche Gesetzgebung Anfang des Jahres zugunsten von Homesharing verändert wurde. Alle waren begeistert. Seit die konkrete Durchführung des sogenannten Zweckentfremdungsverbotsgesetzes aber klar wurde, machen wir uns wieder Sorgen. Wir haben auf allen erdenklichen Wegen unsere Gastgeber darüber informiert, wie sie die Neuregelung betreffen wird, mit wöchentlichen Informationsveranstaltungen, per E-Mail, Brief. Doch es bleibt eine Herausforderung, weil die Anforderungen von Bezirk zu Bezirk in Berlin andere sind. Wir verfügen über Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Städten und Behörden auf der ganzen Welt, solche Registrierungssysteme aufzusetzen, die tatsächlich funktionieren. Wir haben natürlich nicht auf alles Antworten, doch wir verfügen über Expertise. In Portugal oder spanischen Regionen wie Andalusien sind bis zu 80 Prozent unserer Gastgeber bei örtlichen Behörden registriert – während es in Berlin bislang nur ein einstelliger Prozentsatz der Gastgeber ist. Man könnte fragen: Woran liegt das?

ZEIT ONLINE: Daran, dass die Zusammenarbeit nicht so recht klappt?

Merchiers: Je enger Behörden und Airbnb kooperieren, desto mehr Fortschritt erreichen wir üblicherweise. Das hängt jeweils auch von den Städten ab. In vielen gibt es ähnliche Diskussionen über Mietpreise und Touristenströme, das sind die Hauptthemen derzeit. In Paris, London und Amsterdam etwa arbeiten wir sehr eng mit den örtlichen Behörden zusammen, auch in Barcelona, wo ich selbst wohne. Ich hoffe, dass wir auch in Berlin da hinkommen.

ZEIT ONLINE: Wie interagieren Städte typischerweise mit Ihrer Firma?

Merchiers: Unsere Erfahrung ist: Wenn wir nicht auf die kommunalen, regionalen oder sogar nationalen Behörden zugehen, wird Airbnb als Unternehmen zu einem leichten Ziel, um es für Probleme verantwortlich zu machen, die in Städten herrschen. Wir sind ein amerikanisches Unternehmen, wir sind sehr rapide gewachsen in den vergangenen Jahren, es wird oft über uns berichtet, unser Name wird stellvertretend benutzt für eine spezifische Lebensweise … Ich verstehe schon, was manche in uns sehen. Doch wir sind uns der Probleme etwa bei Mietpreisen und overtourism sehr bewusst. Ich bezweifle aber, dass wir bei diesen Entwicklungen eine große Rolle spielen. Tatsächlich sind wir nicht Teil des Problems, sondern eher eine Lösung für diese.