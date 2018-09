2/10

Nur ist Hatsune Miku nicht real, sie ist kein Mensch, sondern eine Mangafigur, die in Japan wegen ihrer künstlichen Gesangsstimme eine Berühmtheit ist. In der Wohnung von Akihiko existiert sie als virtuelles Wesen in einer Gatebox, einem kapselartigen Gerät, in das ein Hologramm des fiktiven Charakters in 2D projiziert wird.