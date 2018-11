4/14

Was in einem Jahr noch innovativ ist, kann im nächsten schon überflüssig sein. Das musste auch der Funkrufdienst Quix lernen. Er übermittelte zum Beispiel dpa-Schlagzeilen an einen Pager. Nachrichten empfangen, während man unterwegs ist? Das war Mitte der Neunziger tatsächlich etwas Neues. Doch die aufkommenden Mobiltelefone mit SMS-Funktionen machten den Dienst überflüssig. Im Jahr 2000 wurde er eingestellt.