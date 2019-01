Der Streamingdienst Netflix hat auf den Druck des saudi-arabischen Königshauses reagiert und eine Folge einer Comedysendung aus dem Programm genommen. Die umstrittene Episode der Serie Patriot Act with Hasan Minhaj sei in Saudi-Arabien nicht mehr verfügbar, teilte Netflix mit. Darin spielt der US-Komiker Minhaj satirisch auf die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi sowie den saudi-arabischen Militäreinsatz im Jemen an.

Netflix unterstütze "mit Nachdruck weltweit die künstlerische Freiheit", teilte der Streamingdienst mit. Deshalb sei die Folge nur in Saudi-Arabien gelöscht worden, nachdem das Unternehmen eine rechtskräftige Aufforderung erhalten habe. Laut der britischen Zeitung Financial Times verstieß Netflix mit der Satire gegen ein saudi-arabisches Gesetz zur Cyberkriminalität.

Der regierungskritische Journalist Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul von saudi-arabischen Agenten getötet worden. Das Königshaus in Riad hat die Tötung des 59-Jährigen erst nach wochenlangen Dementis bestätigt, bestreitet aber weiterhin, dass der Befehl dazu von Kronprinz Mohammed bin Salman gegeben wurde. Der Fall hatte weltweit für Aufsehen und diplomatische Probleme gesorgt.