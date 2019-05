Facebook hat mehrere ultrakonservative Kommentatoren aus den USA und Großbritannien von seinen Seiten verbannt. Unter ihnen ist der einflussreiche US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones, der eine Talkshow im Radio hat und die Website Infowars betreibt, wie Facebook mitteilte. Gesperrt wurde auch der britische Autor Milo Yiannopoulos, dem Rassismus und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen werden. Betroffen ist zudem der Chef der radikalen religiös-politischen Organisation Nation of Islam, Louis Farrakhan. Ihm wird angelastet, antisemitische Ansichten und die Überlegenheit der schwarzen Rasse zu propagieren.

Facebook habe schon immer Individuen oder Organisationen verbannt, die "Gewalt und Hass" beförderten, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Es sah sich zuletzt wachsendem Druck ausgesetzt, seine Regeln im Umgang mit hassererfüllten und diskriminierenden Kommentaren konsequenter durchzusetzen. Den Betroffenen werden ihre Seiten im Facebook-Netzwerks sowie der Konzerntochter Instagram gelöscht.

Alex Jones hatte in der Vergangenheit unter anderem behauptet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei. Er sagte auch, dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert worden sei. Jones war schon im vergangenen Jahr von Facebook wegen "Verherrlichung von Gewalt" und "entmenschlichender Sprache" gegenüber Muslimen, Migranten und Transgendern bei Facebook gesperrt worden, damals aber nur vorläufig. Auf Twitter ist Jones bereits seit 2018 permanent gesperrt.



"Sie haben mich nicht nur verboten. Sie haben uns diffamiert. Warum macht Zuckerberg das auch noch?", sagte Jones in einem Livestream auf seiner Infowars-Seite. Er sei ein Opfer von Gaunereien und Kartellen. Facebook und andere Onlinenetzwerke sehen sich seit dem US-Wahlkampf von 2016 und dem Brexit-Votum starkem Druck ausgesetzt, energischer gegen die Verbreitung falscher und manipulativer Inhalte auf ihren Seiten vorzugehen.