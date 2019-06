Ja. Apple hat gezeigt, wie die neue Version von iOS aussehen wird, die auch auf Ihrem iPhone läuft. iOS wird ab Version 13 einen dunklen Modus haben, in dem das Interface nicht weiß, sondern schwarz ist. Dass dieses Feature den größten Applaus bekam, zeigt wohl, dass Smartphone-Software inzwischen sehr ausgereift ist – es gibt nicht mehr viel, was noch fehlt. Dafür wird auch iOS 13 nochmal schneller sein: Apps sollen doppelt so schnell starten, App-Updates 60 Prozent schneller installiert werden und FaceID, die Funktion, mit der man das iPhone mit seinem Gesicht entsperrt, immerhin 30 Prozent schneller gehen.

Außerdem wird es künftig die Möglichkeit geben, sich mit seiner Apple-ID bei Fremdservices einzuloggen. Facebook oder Google bieten etwa an, sich bei Fremdservices mit dem jeweiligen Facebook- oder Google-Konto einzuloggen, um nicht noch einen weiteren Account erstellen zu müssen. Allerdings übertragen die Firmen laut Apple mehr persönliche Daten an die Services, als nötig. Apple möchte das anders machen und generiert bei jeder Registrierung eine zufällige E-Mailadresse, um die Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer zu schützen.

Die Karten-App, bei der Apple seit Jahren hinter dem Konkurrenten Google hinterherhinkt, soll noch bessere Kartendaten enthalten. Auch bei Apple wird es ab iOS 13 möglich sein, Häuserfronten und Straßenzüge virtuell abzulaufen. Google bietet das seit Jahren weltweit an und nennt das Feature "Street View". Apple nennt es "Look Around" und bietet es erstmal nur in den USA an.

Die neue Version des Betriebssystems für iPhones (ab iPhone 6S) und iPads (ab iPad Air 2) wird wie jedes Jahr im September erscheinen, wenn auch das neue iPhone vorgestellt wird. Wenn Sie ganz neugierig sind, können Sie aber auch ab Juli die öffentliche Beta herunterladen. Aber besser nicht auf Ihrem Hauptgerät (Betas enthalten oft noch viele Bugs).