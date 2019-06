Der Raum, in den Apples Chefdesigner am besten passt, ist weiß. Weiße Wände, weiße Decke, makellos gestrichen. Kühl, aber nicht kalt.

Eine Art dieses Raumes sah man in jedem Apple-Produktvideo. Apples Manager saßen dort und erzählten, warum das neue Handy, Tablet oder Notebook so phänomenal sei, wie Apples Produkte eben phänomenal sein sollen. Vor dem weißen Hintergrund sahen sie aus wie Menschen in einem Studio. Nur Ive wirkte anders. Er schien zum Raum zu gehören. Als wohnte er dort, wo kein Staubkorn und kein Fingerabdruck die reine Lehre der Gestaltung stört. Seine Lehre.



Der größte Verlust für Apple. Und der größte Glücksfall

Mit seiner Lehre hat er Apple geprägt, seit er 1996 die Designabteilung leitete. Jetzt wird er die Firma verlassen. Das kündigte Apple am Donnerstag in einer Pressemitteilung an. Ive wolle eine unabhängige Designfirma gründen, deren Kunde Apple sein werde. Ive sagte, er werde weiter an Apple-Produkten arbeiten. Sein Abschied von Apple ist der größte Verlust seit dem Tod des Mitgründers Steve Jobs. Und der größte Glücksfall.

Ive hat all die Produkte gestaltet, die Apple von einem Unternehmen, das kurz vor der Pleite stand, zu einem der wertvollsten der Welt gemacht haben. Produkte, die sich teilweise Hunderte Millionen Male verkauft haben. Aber er führte mit seinen Ideen die Produkte zuletzt teilweise so weit, dass die Idee mehr zu zählen schien als das Produkt.



Jony Ive selbst tritt öffentlich kaum auf, von einigen Marketingvideos und Vorträgen abgesehen. Die einzige Ausnahme ist ein Porträt über ihn im US-Magazin New Yorker, für das er mehrfach mit dem Autor sprach und ihm auch die Räume zeigte, in dem Apple seine Produkte entwickelt. Um Ives Einfluss auf Apple und die Welt zu verstehen, muss man daher die Dinge anschauen, die er gestaltete.

Ein "Personal Computer" mit Persönlichkeit

Seine erste große Idee war ein Computer: der iMac G3. Es war der erste Computer, den Apple baute, nachdem Steve Jobs zu der Firma, die er einst gegründet hatte, zurückgekehrt war. Es war ein Computer, der anders aussah als alle anderen auf dem Markt erhältlichen: Er war nicht grau, sondern milchig-weiß, orange oder türkis. Er war kein Rechteck, sondern sah aus wie ein abgerundeter Kiesel mit einem Bildschirm. Es war ein Computer, der nicht öde war, sondern schön. Die Konkurrenz hieß damals Micro Express MicroFlex-c400A, der Apple-PC hieß: iMac. Er war teuer, verlor im Leistungsvergleich mit anderen Rechnern. Aber es war ein Personal Computer mit einer Persönlichkeit. Und er wurde zu einem Erfolgsprodukt, dem ersten der Firma Apple, wie wir sie heute kennen.



1/7 Jony Ives erste große Idee: Der iMac G3. Es war das erste Produkt, das Ive gestaltete, nachdem Jobs zurück zu Apple gekommen war. Im Gegensatz zu vielen anderen Rechnern auf dem Markt war der iMac nicht grau und rechteckig, sondern bunt und rund wie ein abgeschliffener Kiesel. Der iMac markiert den Beginn des Aufstiegs von Apple zu einer der wertvollsten Firmen der Welt. Hier zu sehen ist nicht das Modell von 1998, sondern eine Aktualisierung des Jahres 2001. © Apple/Getty Images 2/7 Mit dem iPod wurde Apple etwas, das Technologiefirmen vorher nie waren: cool. Dabei war es erst der hier abgebildete iPod mini, der den iPod zur kulturellen Ikone machte. Jony Ive designte ihn, hier hält ihn Steve Jobs bei seiner Vorstellung 2004 in der Hand. © Justin Sullivan/Getty Images 3/7 Mit dem iPhone – hier ein iPhone 7 – veränderte Apple die Welt. Jony Ive gestaltete es mit und träumte seitdem davon, es immer flacher zu machen. Es sollte irgendwann nur noch aus einem Display bestehen, ein Gerät, das so intuitiv zu bedienen sein sollte wie eine Kaffeetasse. © Sean Gallup/Getty Images 4/7 In der siebten Version seines iPhone-Betriebssystems, iOS 7, aktualisierte Apple die Benutzeroberfläche erstmals umfassend. Da Hard- und Software bei Apple zusammen gestaltet werden, trug auch iOS die Handschrift von Ive: Viel Weißraum und dünne Linien ersetzten ein farbigeres und kontrastreicheres Interface. Dadurch ging aber auch die Benutzbarkeit zum Teil verloren: Es war schwer erkennbar, was ein Knopf war, und was nicht. © Stephen Lam/Reuters 5/7 Tim Cook stellt die Apple Watch vor – im Hintergrund ist die Apple Watch Edition zu sehen, die aus massivem Gold gemacht wurde. Diese Version der Uhr kostete bis zu 17.000 Dollar. Das ist selbst für Apple ungewöhnlich und sie entstand wohl nur auf expliziten Wunsch von Jony Ive, der ein luxuriöseres Produkt gestalten wollte. Die Apple Watch Edition markiert damit eine Spannung zwischen der Firmenphilosophie von Apple, teure Produkte für den Massenmarkt zu machen, und seinem Chefdesigner. Die Apple Watch Edition wurde nach der ersten Revision der Uhr eingestellt. © Stephen Lam//Getty Images 6/7 Jony Ives größtes Produkt: Das neue Hauptquartier von Apple, Apple Park. Auch an dessen Gestaltung war Ive beteiligt. Es markiert auf bezeichnende Weise, wie Apple arbeitet: Das neue Hauptquartier sollte die Einheit und den Zusammenhalt von Apple repräsentieren. Doch durch die Konstruktion ist der Weg von einem Punkt zum gegenüberliegenden Punkt sehr weit. © Justin Sullivan/Getty Images 7/7 Damit Apples Laptops flacher werden können, entwarfen Ive und sein Team einen neuen Tastaturmechanismus. Doch die neue Konstruktion erwies sich als fehleranfällig, Fans und Kunden beschweren sich bis heute über schnell ausfallende Tasten. Ives Streben nach immer dünneren und leichteren Laptops führte dazu, dass die Benutzbarkeit eingeschränkt wurde. © Josh Edelson/AFP/Getty Images

Ive sagte dem US-Magazin New Yorker, ab Jobs' erstem Tag zurück bei Apple hätten sie begonnen, den iMac zu entwickeln. Die beiden arbeiteten bis zu Jobs Tod eng zusammen. Bei der Trauerfeier sagte Ive, Jobs sei sein "engster und treuster Freund" gewesen. Der iMac war das erste Produkt, das Ive gemeinsam mit Steve Jobs entwickelte.

Schon diese erste Idee des iMacs umfasst alles, was Ives Produkte auszeichnet: Computer sollten schön sein, zugänglich, sich gut anfühlen, leicht zu benutzen. Sie strahlen Ruhe aus. Aber manchmal litt die Benutzbarkeit sogar unter diesem Anspruch: Die runde Maus, die Ive für den iMac gestaltete, war schön, aber für eine menschliche Hand nicht zu gebrauchen, man konnte sie nur umständlich festhalten. Und außerhalb von Ives keimfreier weißer Welt staubte auch der iMac ein. Auf seiner weißen Schale glänzten Fingerabdrücke hässlich.