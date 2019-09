Zahlen dazu gibt es nicht. In den USA sind SIM-Swapping-Angriffe in den vergangenen Jahren häufiger geworden – und es gibt keinen Grund, warum derartige Angriffe nicht auch in Deutschland zunehmen sollten.

In den USA werden zum einen Prominente angegriffen – Twitter-Chef Dorsey und die Schauspielerin Chloë Grace Moretz sind dafür nur die jüngsten Beispiele. Aber auch ganz gewöhnliche Nutzerinnen und Nutzer werden zu Opfern derartiger Attacken. In einigen Fällen werden Instagram-Accounts übernommen – auch, um beliebte Nutzernamen weiterzuverkaufen. Die Angreifer erpressen von ihren Opfern Lösegeld dafür, gekaperte Konten wieder freizugeben. Oder aber sie erbeuten Bitcoin: Im August wurde in den USA ein Fall vor Gericht verhandelt, bei dem einem Nutzer 224 Millionen US-Dollar in Bitcoin gestohlen wurden, nachdem sich Angreifer per SIM-Swap Zugriff auf seine Mobilfunknummer verschafft hatten.