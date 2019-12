Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin haben es am Dienstag selbst verlautbart: Google ist erwachsen geworden. Es darf jetzt sozusagen auch in den USA in einer Bar Alkohol trinken und braucht keine elterliche Führung mehr. Vor gut 21 Jahren gründeten die beiden ihr Unternehmen und verfolgten einen aggressiven Wachstumskurs. Die Suchmaschine, die auf studentischen Arbeiten von Page basiert, wurde für viele zum Herz des Internets.

Anders als der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und der Amazon-Mann Jeff Bezos blieben die beiden Googler nicht auf ihren Chefsesseln sitzen. Erst holten sie sich mit Eric Schmidt einen CEO, der das explosive Wachstum in erwachsener Manier managen konnte. Dann, vor vier Jahren, gründeten sie die Holding Alphabet und zogen sich in deren Führung zurück, während ihr langjähriger Vertrauter Sundar Pichai das Geschäft bei Google führte. Rund um diesen Kern war – vom selbstfahrenden Auto bis zum Zukunftslabor Google X mit Projekten wie Paketdrohnen oder digitalen Kontaktlinsen – vieles gewachsen.

Page und Brin, die noch immer über die Mehrheit der Stimmrechte verfügen, obwohl sie "nur" 14 Prozent der Aktien halten, wollten von Anfang an mehr als nur ein weiteres Unternehmen gründen. Google solle "nichts Böses" tun und das Leben von Milliarden Menschen positiv berühren. Statt eine riesige Stiftung zu gründen, wie der Microsoft-Gründer Bill Gates, wollten sie mit ihren Investitionen und Entwicklungen das tun, woran sie glauben: mit Technik die Welt besser machen.



Statt Träume zu erfüllen, muss die Führung Krisen managen

Jetzt gibt Larry Page auch die Führung von Alphabet an Pichai ab, beide Gründer ziehen sich in den Aufsichtsrat zurück. Glückwunsch, kann man sagen, persönlich wie geschäftlich. Die lustigen Jugendjahre sind vorbei, der Ernst des Konzernlebens hat begonnen. Dass Google zuletzt kaum noch im Zentrum der Kritik am Silicon Valley stand, ist vor allem der anderen großen Datenplattform Facebook und deren Skandalen zu verdanken. Doch tatsächlich spürt man bei Google die Trendwende seit 2016 genauso. Die Euphorie über das Netz und seine führenden Unternehmer ist erst der Ernüchterung und dann auch dem Zorn gewichen.



Egal, ob es um Fake News geht, um die Sicherheit der Nutzerdaten oder um allzu große Marktmacht – die Digitalkonzerne stehen in der Kritik, wie es sich für solche Wirtschaftsriesen eigentlich auch gehört. Die Unschuld ist weg, die Überzeugung verschwunden, dass der digitale Zugang zu allen Informationen der Welt (Google) und die soziale Vernetzung von Milliarden Menschen (Facebook) unser aller Leben verbessert. Schließlich wurde es allzu offenbar: Die Plattformen verbinden uns nicht nur, sie spalten auch. Sie informieren uns nicht nur, sondern bereiten auch die Basis für Populismus und Hass.

Sergey Brin sagte schon vor zwei Jahren auf dem World Economic Forum in Davos im Gespräch mit dem Forumsgründer Klaus Schwab, dass da eine neue Verantwortung entstehe. Und er wirkte nicht sonderlich glücklich dabei. Hinzu kommt, dass Google, das doch eine Gemeinschaft gleichgesinnter Programmierer, Entwickler und Denker sein sollte, auch von innen heraus durch Mitarbeiter kritisiert wird. Reagiert die Firma zu zahm auf sexuelle Belästigung, fördert sie Frauen genug, darf sie fürs US-Militär arbeiten? Solche Fragen führen zu inneren Revolten, und statt Jungenträume zu erfüllen, muss die Führung solche Krisen managen. Wie das eben so ist im Erwachsenenleben.



Von Verantwortung kann man nicht zurücktreten

Die alte Zeit der Unschuld wird nicht wiederkehren. Mit kleinen Mitarbeiterarmeen und Algorithmen kämpfen die Silicon-Valley-Riesen gegen Hassbotschaften und Fake News – es ist ein Ringen auf Dauer. Mit Divisionen von Lobbyisten verteidigen sie ihre Expansionspläne und vor allem ihr Geschäftsmodell der Finanzierung über datengesteuerte Werbebotschaften, ohne aber die Skepsis in Regierungen und Kartellbehörden mindern zu können. Sie haben zu viele kleine Konkurrenten aufgekauft und einen zu üppigen Anteil aller im Netz geschaffenen Gewinne auf sich gezogen, als dass diese Diskussion einfach wegginge. Das deutsche Kartellamt bekämpft ihre auf riesigen Datenmengen beruhende Marktmacht genauso wie die EU, und in den USA erwachen die Behörden ebenfalls.



Man darf dem nerdig-genialen Larry Page abnehmen, dass er die Welt besser machen will. Wie so viele seiner Art im Valley löst er gern Probleme. Wenn er im Stau steht, denkt er darüber nach, wie man mit vernetzten, selbstfahrenden Autos den Verkehr flüssig hält, und gegen die verrückten Häuserpreise im Valley entwirft er im Kopf neue Siedlungskonzepte. Dass er jetzt die Führung abgibt, sagt auch, dass er und Brin die neuen Probleme nicht allein lösen können. Kein Algorithmus dieser Welt kann verhindern, dass Alphabet ein relativ normaler Konzern wird, der im Spannungsfeld von kritischen Mitarbeitern, einer skeptischen Öffentlichkeit und aktiven Monopolbehörden agieren muss. Und der sich wohl auch mit Aktionären auseinanderzusetzen hat, die langsam sehen wollen, wie sich das Modell rentiert, bei dem die riesigen Gewinne der Suchmaschine zu erheblichen Teilen in die Moonshots genannten Zukunftsprojekte der Gründer fließen.



Page und Brin zeigen einmal mehr die Größe, loslassen zu können. Doch der größte Test steht den Stimmrechtskönigen noch bevor: Gehen sie mit der Verantwortung derer, die das alles begonnen haben, auf die Öffentlichkeit und ihre Sorgen zu, arbeiten sie an Lösungen für die komplexesten Probleme, mit denen sie es je zu tun hatten, nämlich die gesellschaftlichen? Oder wenden sie sich wieder ganz ihren zweifellos faszinierenden Jungenträumen zu? Die Antwort darauf wird nicht nur Google prägen, sondern – wie immer bei den beiden – auch das ganze Valley beeinflussen.