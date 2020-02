Die EU-Kommission will Europa zu einem weltweit führenden Standort für vertrauenswürdige Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) machen. Um den Anschluss an die Entwicklung in China und den USA zu bekommen, will die Behörde die Investitionen in die Technik deutlich erhöhen. Gleichzeitig hält sie aber eine staatliche Kontrolle besonders risikobehafteter Künstliche-Intelligenz-Anwendungen für nötig, um Bürgerinnen und Bürger vor Risiken zu schützen. Deutsche Wirtschaftsverbände begrüßten die Strategie, warnten aber auch vor Überregulierung.

Künstliche Intelligenz stützt sich auf die Auswertung großer Datenmengen und maschinelles Lernen, bei dem Programme und Algorithmen sich selbst weiterentwickeln. Sie gilt deshalb als Zukunftstechnologie etwa bei selbstfahrenden Autos oder in der Medizin, aber auch in der Strafverfolgung und Videoüberwachung. Die Technik bietet damit enorme wirtschaftliche Chancen, aber auch viele Risiken.

"KI muss immer die Rechte der Menschen beachten", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Hochrisiko-KI müsse deshalb "getestet und zertifiziert werden, bevor sie auf unseren Binnenmarkt kommt". Dies sei in diesem Fall nicht anders als etwa bei der Zulassung "von Autos, Kosmetika oder Spielzeugen". Bei weniger risikoreichen Systemen reicht für die Kommission dagegen "ein freiwilliges Kennzeichnungssystem", das zeigt, dass vorgegebene Standards eingehalten werden.

Bedingungen für umstrittene Gesichtserkennung

Als Hochrisiko-Anwendungen stuft die Kommission den Einsatz in Personalrekrutierung, Medizin, Verkehr, Polizei und Justiz ein. Angesichts der Gefahr von Verletzungen, Todesfällen, rechtlichen Konsequenzen oder Diskriminierung müssten die Vorgehensweisen der eingesetzten Systeme "transparent, nachvollziehbar und unter menschlicher Kontrolle" bleiben, hieß es.

Um einen Überblick über die Vorstellungen von Gesellschaft und Wirtschaft zu KI zu bekommen, startet die Kommission bis Mitte Mai eine öffentliche Befragung. In einem dazu erstellten Weißbuch fragt die Behörde unter anderem, inwieweit die neue Technologie reguliert werden soll und unter welchen Bedingungen etwa die umstrittene Gesichtserkennung genutzt werden könnte. Die EU hofft, auch bei KI international Standards zu setzen.

Eine parallel veröffentlichte Datenstrategie soll Wirtschaft, Forschung und Verwaltung das Potenzial ständig wachsender Datenmengen erschließen, die für die Entwicklung von KI-Technologie notwendig sind. Ziel sei "ein wirklicher Binnenmarkt für Daten", der persönliche und anonymisierte Informationen nach europäischen Standards schütze.

"Die Schlacht für Industriedaten beginnt jetzt, und Europa wird ihr Hauptschlachtfeld sein", sagte Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton. Die EU habe "alles, um diese Schlacht zu gewinnen". Um die Voraussetzungen für die Nutzung von KI zu verbessern, will die Kommission die Investitionen in die Technik in diesem Jahrzehnt auf 20 Milliarden Euro pro Jahr steigern. Gleichzeitig soll die Forschung besser grenzüberschreitend organisiert werden.