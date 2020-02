Dass Michael Bloomberg nicht nur spät ins Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur einsteigt, sondern nun mit jeder Menge Geld ins Bewerberfeld drückt, ist schon länger bekannt: Anfang Februar sollen jeden Tag eine Million Dollar allein für Facebook-Werbung geflossen sein. Vor allem aber nutzten seine Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer dieses Geld unter anderem für eine äußerst aggressive Form von Werbung in sozialen Medien: Prominente Instagram-Accounts mit Millionen Followerinnen und Followern sollen von Bloombergs Kampagne Geld dafür erhalten haben, dass sie Inhalte posteten, die nicht als politische Werbung oder anderweitig als bezahlter Inhalt gekennzeichnet waren.

Bereits vor zwei Wochen hatte die New York Times berichtet, dass Bloomberg auf den Accounts prominenter Instagram-Influencer Inhalte posten lässt und sie dafür bezahlt. Sein Ziel dabei: einem jungen Publikum bekannter und sympathischer zu werden. Dafür haben sich Bloombergs Wahlkämpfer mit "Meme 2020" zusammengetan – einer Firma, die ein Netzwerk aus mehr als 60 Millionen Followerinnen und Followern zusammengestrickt haben soll.



Häufig sahen die Memes, die Bloomberg bezahlterweise von Influencern verbreiten ließ, wie Direktnachrichten-Wechsel aus: Bloomberg schrieb scheinbar den Influencer an und bat ihn in irgendeiner Form darum, seine Person im demokratischen Vorwahlkampf cool erscheinen zu lassen. Mutmaßlich handelte es sich dabei um gefälschte Nachrichtenverläufe. Dieser Inhalt, für den Bloombergs Kampagne zahlte, war zwar laut der New York Times in einer nicht näher beschriebenen Form als Werbung gekennzeichnet, verwirrte aber trotzdem viele Menschen auf Instagram: Was genau war das? Eine Parodie? Fake-News? Oder eine hochironische Form der Wahlwerbung? Die Aufmerksamkeit war zumindest geweckt.



Rein ins Schlupfloch

Memes sind in der Regel mit Text ergänzte Fotos, die sich rasend schnell und in immer weiter veränderter Form als Running Gags durchs Netz verbreiten. Normalerweise muss man sie sich erarbeiten, im Guten wie im Schlechten. Nun ist es nicht brandneu, dass Kandidaten in Vor- und Präsidentschaftswahlen Gegenstand von Memes werden: So zogen Demokraten wie Bernie Sanders oder der inzwischen aus dem Vorwahlkampf ausgeschiedene Andrew Yang eine Fanbase an, die sie in Memes pries – ganz ohne Bezahlung. Auch bei der Wahl von Donald Trump 2016 spielten Memes in sozialen Netzwerken eine Rolle – auch in diesem Fall jedoch eher getragen von unbezahlten, wenn auch oft nicht ganz unproblematischen Unterstützerinnen und Unterstützern online. Bloomberg jedoch kauft sich in diesen Bereich ein, der traditionellerweise über unentgeltliche Unterstützung funktioniert.

Bloombergs Kampagnenteam hat ein Schlupfloch im System ausfindig gemacht: Was es von prominenten Meme-Kanälen auf Instagram posten ließ, fiel nicht unter Facebooks und Instagrams Werbevorgaben. Denn Facebook stellt sich auf den Standpunkt, dass solche gebrandeten Inhalte etwas anderes sind als Werbung – schließlich verdient Facebook ja nicht mit, wenn sich ein Instagram-Influencer mit einer Schuhmarke oder einer Politkampagne darüber einigt, wie er deren Produkt oder Kandidaten gegen Geld in Posts präsentiert. Das wiederum aber bedeutet: Mischen politische Kampagnen über diesen Weg mit, fallen sie nicht unter die Regeln, die Facebook für den Umgang mit politischen Werbern aufgestellt hat – weder müssen sie sich identifizieren, noch angeben, wie viel sie für die Wahlwerbung bezahlt haben. Und werden auch nicht auf sieben Jahre in der Ad Library des Unternehmens verzeichnet.



Instagram reagierte. Es gebe einen Platz für gesponserte Inhalte auf ihren Plattformen, verkündete das Unternehmen – wenn die politischen Kandidaten zugelassen seien und die Inhalteanbieter jegliche bezahlte Partnerschaft durch das Instagram-eigene Tool für "branded content" kennzeichnen würden, die dann klar und deutlich einblenden würden, dass ein Inhalt "in bezahlter Partnerschaft mit …" entstanden sei. Zuvor, so schreibt es das US-Branchenmagazin Techcrunch, waren politische Kampagnen von Instagrams Tool für gebrandete Inhalte explizit ausgeschlossen gewesen – wohl auch, um sie von der Plattform fernzuhalten. Wer sich nun dieser Kennzeichnung verweigert, riskiert die Sperrung seines Accounts.



Privat. Ach nein, doch nicht.

In dieser Woche legte die New York Times nach und berichtete von gefolgschaftsstarken Instagram-Accounts, die von der Bloomberg-Kampagne gesponserte Inhalte gepostet hatten, ohne sie als solche zu kennzeichnen. Viele dieser Accounts verfügen zwar über Millionen Follower, sind aber dennoch auf privat gestellt – was bedeutet, dass nur Nutzerinnen und Nutzer, die zuvor eine Anfrage gestellt haben und vom Betreiber des Accounts zugelassen wurden, dessen Inhalte einsehen können.

Letzteres spielt eine Rolle, weil es die Umstellung eines Accounts in den privaten Modus diesen Seiten nicht nur erlaubt, mehr Abonnentinnen und Abonnenten an ihre Kanäle zu binden. Sondern weil es auf diesem Weg auch möglich ist, missliebige Followerinnen und Follower gar nicht erst Zugang zu dem Account zu gewähren – etwa, weil es sich um Journalisten handelt oder um Nutzerinnen, die man im Verdacht hat, Inhalte wegen eines Verstoßes gegen Instagrams Nutzungsbedingungen zu melden.