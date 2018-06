Apple gewinnt einen vergleichbaren Gerichtsprozess in New York

Apple gewinnt einen vergleichbaren Gerichtsprozess in New York: Das Unternehmen muss das iPhone eines Verdächtigen in einem Fall von Drogenkriminalität nicht entsperren. Ob das Urteil eine Auswirkung auf den San-Bernadino-Fall hat, ist aber unklar. mehr lesen