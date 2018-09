Die Unternehmen dieser Welt haben schon viele Methoden ersonnen, um ihre Kunden am Wechsel zur Konkurrenz zu hindern: Verträge mit langer Laufzeit zum Beispiel oder zwielichtige Rabattkarten. Im Internetzeitalter macht man es dem Kunden bevorzugt durch technische Hindernisse schwer: indem der Ausstieg, wenn überhaupt, oft nur für den Verlust aller bisher erstellten Inhalte zu haben ist. Googles Kundenbindung setzt hingegen hauptsächlich darauf, das Gewohnheitstier Mensch mit gut programmierten, kostenlosen Diensten freiwillig zu versklaven. Jetzt verkündet das Unternehmen gar: Wem unsere Dienste nicht gefallen, der soll gehen. Und gerne alles mitnehmen. Wir helfen sogar dabei!

Wie kniffelig ein Datenexport werden kann, stellt man regelmäßig fest, wenn man Musik transferieren, Kalender synchronisieren, alte Worddokumente öffnen oder gar den Blog-Anbieter wechseln möchte. Das soziale Netzwerk Facebook etwa ist grad in einen Rechtsstreit mit Power verwickelt. Der Profilverwalter hilft Nutzern, ihre Profile zu verwalten und auf andere Seiten zu exportieren – was Facebook jetzt per Gericht zu verhindern sucht.

Google hat ein eigenes Team, die Data Liberation Front, ins Leben gerufen, mit dem Ziel, für alle Dienste eine einfache Ausstiegsoption zu entwickeln. "Das soll mit einem Klick auf den Export-Button möglich sein", sagt Teamleiter Brian Fitzpatrick, den Google aus der Open-Source-Bewegung rekrutiert hat. Wer von Gmail zu einem anderen E-Mail-Dienst wechseln will, braucht dafür in Zukunft nur auf einen Knopf zu drücken, schon reist er zur Konkurrenz, mit all seinen E-Mails im Gepäck. Fitzpatricks Team twittert regelmäßig über den aktuellen Stand der Befreiung, nach Gmail und Blogger sollen demnächst Google Docs und das Webseiten-Programm Google Sites befreit werden. Die Community ist eingeladen, weitere Befreiungsschläge vorzuschlagen.

Dahinter steckt vor allem der Wunsch, die Nutzer noch mehr für die Cloud zu begeistern: Bislang schrecken noch zu viele davor zurück, ihre Daten anstatt auf den eigenen Rechnern einfach im Internet zu verwalten. Darauf basieren aber Googles Anwendungen. Und Google muss im Gegensatz zu Apple oder Microsoft ohnehin tagaus, tagein mit der Angst leben, dass der Nutzer ihnen den Rücken kehrt. Auch wenn sich viele Menschen fragen, ob sie noch ohne Google leben können – sie bräuchten sich nur für eine andere Suchmaschine zu entscheiden, und ein Großteil des Umsatzes von Google bräche ein, weil niemand mehr Google Ads, also die Werbeeinblendungen des Unternehmens zu Gesicht bekäme. Aus der Angst macht Google eine Tugend. Und glaubt: Wir sind so gut, dass die Nutzer sowieso bei uns bleiben.

So revolutionär ist das alles also nicht. Und so reagieren viele Nutzer auf die Ankündigung gelangweilt bis misstrauisch. "Ich würde als erstes alle über mich bei Google gespeicherten Daten mitnehmen wollen", schreibt ein User auf der Technikseite des Heise-Verlags. Google befreie doch am liebsten die Daten Anderer, höhnt der Nächste. "Zum Beispiel einige Millionen Bücher, an denen Google weder Urheber-, noch Verwertungs-, noch sonst welche Rechte hat."

Unter "Datenbefreiung" hätten sich viele Nutzer etwas anderes gewünscht. Dass ein einziges, privates Unternehmen so viele Informationen über seine Nutzer angehäuft hat, lässt Kritiker angesichts der enormen Missbrauchsrisiken schon lange nach mehr Kontrolle rufen. Google wiederholt zwar gerne sein Firmen-Mantra "Do no evil". Tu Gutes. Und sprich darüber. Aber selbst wenn Google es tatsächlich nur gut meint und immer wieder überrascht tut, dass die Nutzer misstrauisch reagieren - geglaubt wird nun einmal in der Kirche.