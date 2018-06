Inhalt Seite 1 — Datenbrief wird ernsthaft beraten Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Noch in dieser Legislatur könnte es in Deutschland ein neues Instrument des Datenschutzes geben: den Datenbrief. Die Idee: Behörden und Unternehmen müssen einmal im Jahr ihre Kunden darüber informieren, welche Daten sie von ihnen speichern und verarbeiten. Was einfach klingt, ist in der Praxis mühsam umzusetzen und birgt einige Risiken.

Daten- und Verbraucherschützer halten ihn trotzdem für eine gute Idee, der zuständige Bundesinnenminister scheint nicht abgeneigt, auch wenn er ihn offiziell lediglich "ergebnisoffen" prüft, nur die Wirtschaft ist nicht begeistert. So ungefähr lässt sich der Stand der Debatte um den Vorschlag zusammenfassen, der vom Chaos Computer Club stammt.

Noch gibt es keine konkreten Pläne, das vorweg. Gleichzeitig aber wirkt es, als sei man auf dem Weg zu einem Kompromiss, mit dem viele leben können. Am Donnerstag traf sich im Innenministerium erstmals eine Arbeitsgruppe dazu, bereits Ende Mai sollen ihr Vorschläge zur Umsetzung vorgelegt werden. Egal wie die Debatte darum letztlich ausgeht, es ist das erste Mal, dass die Politik einen Vorschlag des CCC – immerhin lange als kriminelle Vereinigung geschmäht – aufgreift und ernsthaft diskutiert.

Kritik kommt vor allem von Vertretern der Wirtschaft. Um die Datenbriefe verschicken zu können, müssten Daten zusammengeführt werden, die besser getrennt blieben. Bislang habe man aus Gründen des Datenschutzes gerade verhindern wollen, dass Informationen über Kunden und Bürger zentral gesammelt würden. Das aber sei nötig, wenn man über alle gespeicherten Daten informieren wolle. Noch dazu müssten Daten erneut verarbeitet werden, die vielleicht schon seit Jahren niemand mehr brauche.

Außerdem argumentieren die Unternehmen, es gebe jetzt schon Informationspflichten und wer wolle, könne überall erfahren, welche Daten über ihn vorliegen. Ähnlich äußert sich auch die CSU. Man solle doch lieber diese Auskunftsrechte stärken, erklärte die CSU-Landesgruppe im Bundestag, als eine solche "immense Mehrbelastung für die Unternehmen" aufzulegen, die noch dazu gegen "das Gebot der Datensparsamkeit" verstoße.

Für Frank Rieger, einen der Sprecher des CCC und Mitinitiator des Projektes, stellt das kein Problem dar. "Es geht darum, dass die Menschen überhaupt mitgeteilt bekommen, dass Daten von ihnen verarbeitet werden." Dazu müssten Firmen sie nicht neu speichern oder sammeln. Der Brief könne auch lediglich allgemein aufführen, dass Daten verschiedener Kategorien vorhanden seien. Wer dann noch mehr wissen wolle, könne sich an die Verarbeiter wenden, sagt Rieger. Der gewünschte Effekt werde trotzdem erzielt.

Dieser besteht neben der Aufmerksamkeit bei den Verbrauchern vor allem darin, dass Datenverarbeiter zu Sparsamkeit angeregt werden und löschen sollen, was sie nicht mehr benötigen.