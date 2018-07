Auch die Bundesregierung hat sich aus Sicherheitsgründen gegen die Nutzung von Blackberry-Geräten entschieden. Es gebe immer mehr Angriffe auf die elektronischen Informations- und Kommunikationsnetze. "Insbesondere mobile Geräte stellen dabei ein erhebliches Gefährdungspotenzial für IT-Infrastrukturen und Regierungsnetze dar", heißt es in einem Schreiben des Ministeriums. Das Bundesinnenministerium hatte sich bereits im November dafür ausgesprochen, auf die Nutzung sowohl von Blackberrys als auch iPhones zu verzichten.

Das Netz der Bundesverwaltung sei zwar eines der sichersten Regierungsnetze weltweit. Damit dies so bleibe, sollten die Ministerien aber unbedingt den Empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) folgen. "PDAs wie beispielsweise Blackberry oder iPhone erfüllen derzeit nicht die notwendigen Sicherheitsanforderungen und können nicht zum Einsatz kommen."

Damit geht die Bundesregierung weiter als etwa die EU-Kommission. Diese hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie sich für ihre 32.000 Mitarbeiter zwar gegen die Nutzung von Blackberrys ausgesprochen habe, aber die Nutzung von iPhones erlaubt. Das BSI bestätigte, dass es weiter schwerwiegende Sicherheitsbedenken gegen den Sicherheitsstandard bei dem Apple-Produkt habe.

Wegen der starken Ressortunabhängigkeit in der Bundesregierung kann das Innenministerium anderen Ministerien nur Vorschläge, aber keine Vorschriften machen. Das Kanzleramt sowie das Außen- und Innenministerium bestätigten jedoch auf Nachfrage, dass sie ihren Mitarbeitern tatsächlich zumindest die Nutzung von Blackberrys untersagt haben. Um den Ministerien den Einsatz sicherer Smartphones schmackhaft zu machen, stattet das Innenministerium die anderen Ressorts mit 4000 als sicher geltenden Simko-Geräten aus.

Der Grund für die Sicherheitsempfehlung ist nicht nur die Sorge vor immer mehr Attacken mit politischen, kriminellen oder wirtschaftlichen Hintergrund. Beim Blackberry-Hersteller RIM laufen alle Datenströme über Rechenzentren in Kanada und Großbritannien. Theoretisch haben die dortigen Regierungen wie auch die USA einen Zugriff auf die Daten.

Außerdem werden in Deutschland immer mehr Unterlagen auch mit Vertraulichkeitsstufen elektronisch verarbeitet. So können etwa Dokumente mit der untersten Geheimhaltungsstufe "Nur für den Dienstgebrauch" ohne größeren Aufwand per E-Mail elektronisch verschickt und bearbeitet werden. Entsprechende Dokumente dürfen allerdings nur von sicheren, beim BSI zugelassenen Smartphones verschickt werden.

Die wachsenden Sicherheitsanforderungen richten sich übrigens nicht nur an die PDAs und die Datenübertragung. Auch im Bereich der Mobiltelefone warnt das BSI. Lediglich zwei Geräte bestanden die Sicherheitsprüfung des Bundesamts.