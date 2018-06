Inhalt Seite 1 — Gefahren des Personalausweises werden überschätzt Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wer mit dem neuen elektronischen Personalausweis Unfug treiben will , hat es gar nicht so leicht. Laut Constanze Kurz vom Chaos Computer Club (CCC) ist es zwar relativ einfach, auf fremden Rechnern herumzuspionieren und die Sicherheits-PIN des Ausweises abzufangen. Das gilt insbesondere, wenn das Opfer ein billiges, unsicheres Lesegerät verwendet.

Um aber einen Identitätsraub zu begehen und so etwa rechtsverbindliche Verträge abzuschließen oder Geschäfte im Internet zu tätigen, – für diese Anwendungen ist der elektronische Ausweis ja gedacht – muss der Räuber die Ausweispapiere in die Hände bekommen. Die können aber vom Betroffenen, sobald er den Verlust bemerkt, problemlos sofort gesperrt werden.

Es lässt sich also zu Recht fragen, wie häufig das Horrorszenario des Identitätsklaus in der Realität überhaupt eintreten wird. Fragt sich auch, ob es nicht andere Gefahren gibt, die mehr mediale Aufmerksamkeit verdienten.

Der CCC hat mit seiner jüngsten Aktion nur auf eine lange und auch dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bekannte Sicherheitslücke hingewiesen und den Personalausweis keinesfalls gehackt, wie in einigen Berichten suggeriert wird. Auch Constanze Kurz ist mit dem Bericht des Plusminus -Magazins , der schon vorab viel Aufmerksamkeit bekam, nicht hundertprozentig glücklich.

Zum einen, weil sie kein Interesse daran hat, die generelle Technikfeindlichkeit und Angst vor digitalen Medien unnötig zu befeuern. Und im Grundsatz gefällt auch ihr die Idee, im Internet verifizierbar Verträge abschließen zu können. "Aber wenn der Staat einen hohen Millionenbetrag ausgibt, um eine neue Technik einzuführen, dann muss er dem Bürger auch offen sagen, wo die Risiken liegen", sagt Kurz. Das Innenministerium habe eine dicke Broschüre zu dem neuen Ausweis gedruckt in der kein Wort von den bekannten Risiken stehe. "Da wird das Projekt ausschließlich hochgejubelt." Die Wirtschaft hätte sich schon jetzt die Taschen vollgestopft. Das sei unlauter. "Mit neuer Elektronik gäbe es halt auch neue Risiken, das muss man dem Bürger sagen."

Vor diesen Risiken kann man sich nämlich relativ einfach schützen. So ist keiner gezwungen, sich durch ein neues Ausweispapier unnötigen Gefahren auszusetzen. Es hängt allerdings alles davon ab, wie offen die Bundesregierung den Bürger über seine Möglichkeiten informiert. Kurz denkt da nicht an den jungen, gut informierten Internetnutzer. "Sondern eher an Menschen wie meine Mutter", sagt sie.

Dabei geht es nicht nur darum, zu sagen, dass ein Lesegerät wohl doch an die 150 Euro kosten muss, um wirklich Schutz zu bieten, und dass die günstigen Modelle eher nicht infrage kommen. Und dass man sich um die Sicherheit seines Computers in der Tat selbst Gedanken machen müsse. Wie übrigens auch in dem nicht unwahrscheinlichen Falle, dass man seine Flugtickets im Netz bucht oder Online-Banking macht.

Viel entscheidender ist noch, ob etwa der Meldebeamte den Besitzer des neuen Ausweises darauf hinweist, dass sich die Nutzung der elektronischen Signatur und des Identitätsnachweises problemlos und sofort deaktivieren lässt. Ein Dieb hätte dann an den Ausweispapieren wenig Freude. Oder zumindest nicht mehr, als er heute schon mit einem Perso hätte.

Auch den Funk-Chip auf dem neuen Ausweis kann man ganz einfach eigenhändig deaktivieren. Im Netz macht bereits die Mikrowellen-Methode die Runde – "das gibt allerdings Brandlöcher!", warnt Kurz.