Foursquare, Gowalla und Brightkite gehören zu den bekanntesten Geolocation-Diensten. Das Prinzip ist bei allen ähnlich: Mitglieder können sich über ihr Handy Plätze in der Nähe anzeigen lassen und dort "einchecken". Ob in Bars, Restaurants, im Einkaufscenter, am Arbeitsplatz oder im heimischen Wohnzimmer – über Twitter teilt man den aktuellen Standort seinen Freunden mit. Bei Foursquare und Gowalla gibt es für jedes Check-In virtuelle Punkte. Wer bei Foursquare am häufigsten an einem Ort eincheckt, wird dessen Bürgermeister. Brightkite erlaubt zudem, eigene Bilder zum jeweiligen Standort hochzuladen.