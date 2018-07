Das Geschenk, das August-Wilhelm Scheer dem Bundesinnenminister da überreicht, ist eigentlich für jemand anders bestimmt. Nach den hitzig geführten Diskussionen um Google Street View im Sommer hat der Bitkom, der Branchenverband der IT-Unternehmen, einen " Datenschutzkodex für Geodatendienste " entwickelt, eine freiwillige Selbstverpflichtung also.

Die Vereinbarung soll die Öffentlichkeit, vor allem aber Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) beruhigen. Denn Innenminister Thomas de Maizière hatte die Hysterie um Street View schon nicht geteilt, als heftig darüber diskutiert wurde. Und auch die Öffentlichkeit scheint sich nicht mehr so sehr zu fürchten; seit der Dienst vor Kurzem online gegangen ist, ist es ruhig geworden um ihn.

Darum geben Bikom-Chef Scheer und de Maizière unumwunden zu, dass der Kodex vor allem Symbolpolitik ist: "Sollen wir uns hier hinstellen?", fragt der Innenminister die versammelten Journalisten. "Da bekommen Sie schöne Bilder, und dann reden wir ganz in Ruhe."

1/13 Google verpixelt Gesichter automatisch, manchmal aber irrt sich die Software. Wie hier bei diesem Foto eines Soldaten am Checkpoint Charlie in Berlin © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 2/13 Häuser dagegen müssen von Hand gelöscht werden. In Deutschland sind es ziemlich viele, weswegen manche Gegenden so aussehen wie die Driesener Straße in Berlin © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 3/13 Im Extremfall sehen sie aus wie der Grumberg in Wuppertal, wo nahezu alle Häuser gelöscht wurden © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 4/13 Auch Autonummern werden automatisch erkannt und "geblurt", daher verwischt. Manchmal erwischt es auch ganze Autos © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 5/13 Doch es gibt Menschen, die Gegenmaßnahmen ergreifen und den Google-Dienst "Panoramio" nutzen..., © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 6/13 ...um wie hier in Hamburg verpixelte Häuser mit Hilfe eigener Fotos wieder sichtbar zu machen. © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 7/13 Dabei ist Google längst nicht fehlerfrei, trotz Handarbeit. Dieses Hochhaus in Köln... © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 8/13 ...sollte eigentlich so aussehen. Von den meisten Standpunkten aus tut es das auch, aber eben nicht von allen © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 9/13 Einige wollen sich daher nicht auf Google verlassen und verstecken, wie diese Kölner, lieber selbst ihr Gesicht © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 10/13 Andere hätten offensichtlich gut daran getan, ihr Grundstück verpixeln zu lassen. 11/13 Doch es gibt auch Fans wie diesen Berliner, der klatschend hinter dem Wagen herläuft und die Bilder anschließend in sein Blog stellt © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 12/13 Aber es gibt auch jene, die mit scharfen Wendemanövern versuchen... © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE 13/13 ...den Kamerawagen zu stoppen und sein Tun zu beenden. Vergeblich allerdings, er fuhr weiter © Google Street View/ Screenshot: ZEIT ONLINE

Viel gibt es zu dem siebenseitigen Entwurf der Selbstverpflichtung sowieso nicht zu bereden: Firmen räumen den Bürgern künftig ein Widerspruchsrecht ein, im Zweifel per E-Mail können sie die Abbildung ihrer Häuser verhindern. Ganz so, wie es Google bereits im Sommer auf freiwilliger Basis gewährt hat .

Der Bitkom will außerdem eine zentrale Widerspruchsstelle einrichten, die nicht nur für Street View zuständig ist, sondern für ähnliche Dienste aller in Deutschland aktiven Unternehmen wie Microsoft oder Sidewalk. Dort sollen Mieter und Hauseigentümer künftig jederzeit und unbefristet einen Weichzeichner ordern können, um "georeferenzierte filmische oder fotografische Panorama-Ansichten aus der Straßenperspektive" zu verhindern.

Der Bitkom will vermeiden, dass in der Widerspruchsstelle selbst wieder Unmengen von Daten anfallen, darum soll die Angabe einer E-Mail-Adresse ausreichen. Auch die "Darlegung eines besonderen Interesses" will Bitkom erst einmal nicht verlangen. Scheer begründet das mit Datenschutz-Argumenten. Dass die Unternehmen Verwaltungsaufwand vermeiden wollen, dürfte ebenfalls Teil der Wahrheit sein.

Gegner der digitalen Grauschleier finden das unverantwortlich. Sie sehen dadurch ein anderes Recht, das auf Panoramafreiheit , über Gebühr eingeschränkt. Denn damit, so sagt Jens Best, einer der härtesten Kritiker der Verschleierung , könne nun jeder irgendwelche Häuser aus den Ansichten löschen. Und weder die Besitzer noch die Mieter hätten eine Chance, das zu verhindern. "Das ist ein flächendeckendes Einverständnis, die Panoramafreiheit fallen zu lassen", sagt Best.

Die besagt, dass jeder von öffentlichen Orten aus einsehbare Gebäude filmen oder fotografieren darf. Bislang wurde sie nur aus Interessen der Sicherheit eingeschränkt, beispielsweise bei Kasernen der Bundeswehr. Nun aber muss nicht einmal mehr ein gewichtiges Interesse bekundet werden, um sie auszuhebeln.