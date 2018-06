Die EU-Kommission will Deutschland rasch zu einer Neuregelung der umstrittenen Speicherung von Telefon- und Internetdaten zwingen. Brüssel droht mit rechtlichen Schritten bis hin zu einem Zwangsgeld, wenn die Bundesregierung nicht umgehend ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. Das geht aus dem heute vorgestellten Bericht der EU-Kommission über die Auswirkungen der Vorratsdatenspeicherung hervor.

Laut EU-Kommission haben fünf Mitgliedsstaaten die europäische Richtlinie nicht fristgerecht bis September 2007 umgesetzt: Deutschland, Rumänien, Tschechien, Österreich und Schweden. In den ersten drei wurde sie zwar umgesetzt, anschließend aber durch Verfassungsgerichte wieder außer Kraft gesetzt. In Schweden und Österreich gab es nie ein solches Gesetz.

"Wir brauchen einen verhältnismäßigen, einheitlichen Ansatz für die gesamte EU", sagte die zuständige EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström. Die Speicherung von Telekommunikationsdaten sei ein wichtiges Instrument zum Schutz der Bevölkerung vor schweren Straftaten, heißt es in dem Bericht, in dem die bisherige Praxis evaluiert wurde. "In vielen Fällen gelingt es dank der Beweiskraft der gespeicherten Daten, Straftaten aufzuklären und dem Recht Geltung zu verschaffen." Daher will die Kommission notfalls auch Vertragsverletzungsverfahren einleiten gegen Länder wie Deutschland, die bislang die EU-Richtlinie nicht umgesetzt haben.

Schweden droht diese Strafe seit Jahren, da das Land sich als einziges explizit gegen die Einführung der Vorratsdatenspeicherung wehrt. Im Zweifel wären es mehrere Hunderttausend Euro für jeden Tag der Nicht-Umsetzung. Das dortige Parlament macht trotzdem keine Anstalten, ein entsprechendes Gesetz zu schreiben.

Auf die Klage der FDP-Politiker Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Burkhard Hirsch und rund 34.000 weiteren Bürgern erklärte das Bundesverfassungsgericht die Regelung im März 2010 für nichtig, weil sie gegen das vom Grundgesetz geschützte Fernmeldegeheimnis verstößt. Das Gericht bemängelte zudem, dass die Verbindungsdaten inhaltliche Rückschlüsse "bis in die Intimsphäre" erlaubten. Damit könnten auch aussagekräftige Persönlichkeits- oder Bewegungsprofile gewonnen werden. Grundsätzlich hatten die Richter nichts gegen die Daten, sie befanden jedoch, dass der Zugriff und der Umfang der Speicherung sehr viel strenger geregelt werden müssten.

Die schwarz-gelbe Koalition streitet über eine Neueinführung – Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) ist ein Verfechter der Vorratsdatenspeicherung, die FDP steht ihr kritisch gegenüber. Wegen eines noch ausstehenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) besteht aber kein dringender Handlungsbedarf für Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger. Das Urteil des Luxemburger Gerichts wird für 2012 erwartet.