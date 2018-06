Es ist einer der größten Hacks der Geschichte: Angreifer haben die Daten von mehr als 70 Millionen Online-Kunden des japanischen Elektronikriesen Sony gestohlen. Die Attacken hätten sich zwischen dem 17. und 19. April ereignet und auf die Plattformen Playstation Network sowie den Video- und Musikdienst Qriocity abgezielt, teilte das Unternehmen in seinem US-Firmenblog mit. Der oder die Angreifer hätten wohl Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Geburtstage, Passwörter und Logins erbeutet. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch Kreditkartendaten abgeschöpft wurden.

Die Betroffenen reagieren empört – und sparen nicht mit scharfer Kritik an der Informationspolitik des Konzerns. "Ihr habt eine WOCHE gewartet, um uns mitzuteilen, dass unsere Daten gefährdet sind? Das hätte bereits letzten Donnerstag gesagt werden sollen", macht ein Nutzer seinem Ärger im Firmenblog Luft. "Es ist einfach unglaublich, dass dies die erste gehaltvolle Information ist, die Ihr uns gebt", schreibt ein anderer.

Sony ist nicht der erste japanische Konzern, der sich wegen einer schlechten Kommunikationspolitik schwere Vorwürfe gefallen lassen muss. Der Reaktorbetreiber Tepco steht seit der Atomkatastrophe in Fukushima stark in der Kritik. Im vergangenen Jahr hatte sich Toyota während des Rückrufs von Millionen Autos nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Ein Firmensprecher verteidigte das Vorgehen von Sony. Es habe "einige Tage forensischer Untersuchungen" gebraucht, um Klarheit zu haben. Mittlerweile sei auch eine externe Sicherheitsfirma angeheuert worden. Zudem habe Sony die betroffenen Systeme am 19. April sofort heruntergefahren, nachdem man die Angriffe bemerkt habe.

Gleichwohl ist der Hacker-Angriff für den Elektronikkonzern eine Schmach. Zwar ist Sony immer noch eine der Branchengrößen, befindet sich aber gegenüber der Konkurrenz von Apple, Samsung und Google immer stärker im Hintertreffen. Und die Playstation ist, obwohl der Hardware- und Software-Umsatz mit Videospielen zuletzt weltweit rückläufig war, noch immer ein wichtiger Gewinnbringer und eines der prestigeträchtigsten Produkte der Japaner.

Die Videospiele sollen auch genutzt werden, um Kunden für den ersten Tablet-Computer des Konzerns zu begeistern. Mit dem Verkauf des neuen Produkts soll noch im Jahresverlauf begonnen werden. Pikanterweise stellte Sony seinen Tablet nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe des Hacks in Japan vor.

Die Details zu dem Angriff sind noch unklar. Experten vermuten, dass die Hacker in das Netzwerk gelangen konnten, indem sie den PC des Administrators übernahmen, der wiederum Zugang zu den Kundendaten hatte. Dies dürfte, so die Mutmaßungen, über eine E-Mail an den Administrator geschehen sein, die eine tückische Software enthielt und auf den PC des Empfängers geladen wurde. Aktivisten des Kollektivs Anonymous, die wegen der Anklage zweier Hacker durch Sony Vergeltungsaktionen gegen den Konzern gestartet hatten, wiesen die Verantwortung bereits von sich.

Versicherer warnen seit geraumer Zeit davor, dass solche Hacker-Angriffe zu einer zunehmenden Bedrohung für Firmen werden. Besonders hohe Schäden sind bei IT-Ausfällen an der Börse, bei Telekom- und Mobilfunkunternehmen, im Flug- und Bahnverkehr, bei Banken und auch bei Autoherstellern denkbar. Der Versicherungsmarkt hierfür ist aber noch klein, einzig in den USA werden verstärkt Policen nachgefragt. Das liegt an den dort hohen Schadenersatzklagen. Pro gestohlenem Datensatz werden oft 200 Dollar angesetzt. So gehen die Summen schnell in die Millionen.

Sony teilte mit, sein Playstation Network könne innerhalb einer Woche wiederhergestellt werden. Das Online-Netzwerk wurde im Herbst 2006 eingeführt und bietet Konsolen-Besitzern neben Spielen auch Musik oder Filme. Zudem können die Nutzer dort auch gegeneinander antreten und miteinander chatten. Mitte März wurden 77 Millionen registrierte Kunden gezählt, 90 Prozent davon in den USA und Europa. Mindestens einen von ihnen dürften die Japaner nun verloren haben: "Zeit, zu einem anderen Netzwerk zu gehen, keine Rücksicht auf die Kunden hier. Tschüss Sony", schreibt ein Nutzer im Firmenblog.