Facebook-Lobbyist Richard Allan, der das Netzwerk in Europa vertritt, kommt derzeit alle paar Wochen aus Dublin in die deutsche Hauptstadt , um höflich, aber bestimmt, jede Änderung im Umgang mit Nutzerdaten aus Deutschland abzulehnen.

An diesem Mittwoch nun hat das Bundesinnenministerium Datenschützer wie Peter Schaar und Alexander Dix eingeladen, den Branchenverband Bitkom, Verbraucherschützer, Vertreter von vier weiteren Ministerien, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sowie Repräsentanten von Google, Xing, Stayfriends, den VZ-Netzwerken und eben Facebook. Rund 40 Personen werden es insgesamt sein. Richard Allan ist dieses Mal nicht dabei, aber Facebook wird trotzdem mit am Tisch sitzen – und dürfte erneut im Mittelpunkt stehen.

Vor allem um den "Gefällt-mir"-Button, der schon beim Aufrufen einer Seite ohne Nachfrage eine Übermittlung von Nutzerdaten an die US-Server von Facebook auslöst, dürfte es gehen. Schon mehrfach wurde über ihn geredet, vor allem weil der schleswig-holsteinische Landesdatenschützer Thilo Weichert ihn für gefährlich hält. Genau wie die Facebook-Fanpages, die das Gleiche tun wie der Knopf. Thema ist möglicherweise auch die umstrittene automatische Gesichtserkennung des Netzwerks.

Keine Änderungen in Aussicht gestellt

Nach Auskunft des Innenministeriums ist das Treffen eine Art "Auftaktveranstaltung", um letztlich eine neue Selbstverpflichtung für die Betreiber sozialer Netzwerke zu erarbeiten. Sie soll festlegen, wie sie mit Nutzerdaten umzugehen haben. Bereits vor knapp zwei Monaten hatte Allan im Gespräch mit Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) zugesagt, an einem solchen Kodex mitzuarbeiten.

Der Kodex solle "mittelfristig" fertig werden, hatte der Minister damals gesagt und den Konflikt kurzerhand für "deutlich entschärft" erklärt. Doch davon kann keine Rede sein.

Anfang Oktober flog Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, ebenfalls CSU, nach Washington , um unter anderem mit Facebook-Vorstandsmitglied Marne Levine über deutschen Datenschutz zu sprechen. Levine jedoch sagte nicht viel mehr als: "Wenn Sie in Deutschland aus dem Flugzeug steigen, steht da jemand, der Ihnen alle Fragen beantworten kann."

Darauf wartet Aigner bis heute. Bei einer Anhörung im Bundestag in der vergangenen Woche jedenfalls wich Richard Allan keinen Millimeter von seiner bisherigen Linie ab: Facebook halte sich an europäische Datenschutzrichtlinien, unterstehe wegen seines Sitzes in Irland aber nicht der deutschen Rechtsprechung. Änderungen im Umgang mit Nutzerdaten stellte er nicht in Aussicht.