Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hat ihre Minister aufgefordert, schnell die EU-Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung zu erfüllen. "Die Richtlinie als solche liegt auf dem Tisch, und sie muss umgesetzt werden."

Damit könnte sich Innenminister Hans-Peter Friedrich ( CSU ) im Streit mit Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ) in seiner Position bestätigt fühlen. Friedrich hatte wiederholt argumentiert, er wolle die EU-Richtlinie umsetzen, die eine sechsmonatige Speicherung der Telekommunikationsdaten zur Kriminalitätsbekämpfung vorsieht.

Die Kanzlerin äußerte sich nun erstmals öffentlich in dem seit Monaten dauernden Koalitionsstreit . Sie sagte, es gehe nicht um einen Kompromiss von zwei Ministern über einen politischen Gegenstand. Es gebe die EU-Richtlinie, die neu umgesetzt werden müsse, weil das Bundesverfassungsgericht die alte Regelung in Teilen für nicht verfassungskonform erklärt habe. Nun müssten die Gesetze so verändert werden, dass sie der EU-Richtlinie entsprechen.

"Niemand von uns möchte mit Strafzahlungen belegt werden", sagte Merkel und bezog sich dabei auf eine von der EU-Kommission gesetzte Frist, die Neuregelung bis zur kommenden Woche vorzulegen. Andernfalls drohen Strafzahlungen , das Innenministerium rechnet mit einem Betrag von 32,5 Millionen Euro.

Ergebnisloses Treffen zwischen Friedrich und Leutheusser-Schnarrenberger

Anders als von der EU vorgesehen, will Leutheusser-Schnarrenberger Internet- und Telefonverbindungsdaten nur bei konkreten Anlässen speichern lassen. Bei IP-Adressen von Computern sieht ihr Entwurf eine pauschale Speicherung von sieben Tagen vor.

Am Mittwochabend hatten Friedrich und Leutheusser-Schnarrenberger abermals im kleinen Kreis über das Thema diskutiert – eine Einigung gab es aber nicht . Friedrich sieht nun die Justizministerin am Zug. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Ich muss mich nicht einigen, Frau Leutheusser muss sich auf die Richtlinie der Europäischen Kommission einlassen." Er könne keinen Kompromiss eingehen, der unterhalb der Rechtslage der Europäischen Union sei.

Leutheusser-Schnarrenberger widersprach: Friedrich habe Maximalpositionen vorgelegt, die weit über die Richtlinienumsetzung hinausgingen. Der Innenminister hatte den Gesetzentwurf von Leutheusser-Schnarrenberger am Montag offiziell abgelehnt und um eigene Vorstellungen ergänzt .

Im März 2010 hatte das Bundesverfassungsgericht die bis dahin gültige sechsmonatige Speicherung der Verbindungsdaten von Telefon, Handy und Internet gekippt. Seither streitet die schwarz-gelbe Koalition über eine Neuregelung.