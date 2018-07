Microsoft fordert die Nutzer seines Web-Browsers Internet Explorer (IE) auf, umgehend eine Sicherheitssoftware für das Programm zu installieren. Eine kürzlich entdeckte Schwachstelle in dem Programm ermöglicht es Angreifern, den Computer von IE-Nutzern unter ihre Kontrolle zu bringen. Das kann schon dann passieren, wenn ein Nutzer eine präparierte Website aufruft.

Mit der Installation der Sicherheitssoftware bietet Microsoft nach eigenen Angaben eine Übergangslösung an, um Zeit zu gewinnen bis zur Beseitigung des Problems beziehungsweise bis zur Einführung einer neuen IE-Version. Das Sicherheitsprogramm mit dem Namen Enhanced Mitigation Experience Toolkit, oder EMET, steht auf der Microsoft-Website zum Download bereit.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) weist ebenfalls auf die Schwachstelle hin. Betroffen seien IT-Systeme, die den Browser in den Versionen 7 oder 8 unter dem Betriebssystem Microsoft Windows XP, sowie in den Versionen 8 und 9 unter Microsoft Windows 7 verwenden.

Die Schwachstelle werde bereits in gezielten Angriffen ausgenutzt, teilt das BSI mit. Zudem kursiere der Schadcode bereits im Netz, weshalb das Amt damit rechne, dass sich die entsprechenden Angriffsversuche schnell ausbreiten werden. Das BSI empfiehlt allen Nutzern des Internet Explorers, einen anderen Browser für die Internetnutzung zu verwenden, zumindest bis das Problem gelöst sei.

In Deutschland hat der IE laut browser-statistik.de einen Marktanteil von mindestens 20 Prozent .

Deutsche sind Update-Muffel

Der Ratschlag ist umso wichtiger, weil die Deutschen es mit Updates nicht so genau nehmen. Wie Microsoft unter Hinweis auf eine Studie von Skype, Norton und TomTom erklärte, geben 37 Prozent der Erwachsenen aus Deutschland zu, dass sie nicht regelmäßig Updates installieren. Noch schlechter sah es in den USA mit 42 Prozent und in Großbritannien mit 41 Prozent aus.

Viele Nutzer ignorierten Updates, weil sie nicht wüssten, wofür sie wichtig seien, sagte Michael Kranawetter von Microsoft Deutschland. Die Kontrolle über den eigenen Computer wäre nun ein Grund, der den meisten wichtig genug sein sollte.