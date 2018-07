Es gibt mehrere Gründe, die eigene Festplatte oder zumindest bestimmte Dateien darauf zu verschlüsseln. Das Flughafen-Szenario, in dem der Zoll den Rechner ohne Aufsicht in Augenschein nimmt, fällt mir als erstes ein. Es ist nicht auszuschließen, allerdings auch nicht sehr wahrscheinlich. Oder wenn mehrere Menschen mit dem Computer arbeiten, zum Beispiel im Büro: dann kann man mit der Verschlüsselung bestimmter Dateien seine Privatsphäre und anderweitig vertrauliche Informationen schützen. Muss der Rechner mal zur Reparatur, empfiehlt sich die Verschlüsselung ebenfalls. Und sollte er gestohlen werden, kann der Dieb zumindest nicht auf die wichtigsten persönlichen Dateien zugreifen.

Anstatt gleich die gesamte Festplatte beim Einrichten von Ubuntu zu verschlüsseln, will ich das nur mit bestimmten Dateien tun. Denn die vollständige Verschlüsselung hätte zur Folge, dass ich bei jedem Systemstart ein langes Passwort eingeben müsste. Und sollte jemand dann Zugriff auf mein ThinkPad haben, wäre die Verschlüsselung bereits ausgehebelt. Allein deshalb halte ich es für schlauer, "unverdächtige" Dateien zu lassen, wie sie sind, und nur ausgewählte Dateien mit einem praktisch nicht zu knackenden Passwort zu schützen.

Die bekannteste kostenlose Software dafür heißt TrueCrypt. Wie sie installiert und verwendet wird, erklärt das CryptoParty Handbook (derzeit in der Version 1.1) sehr ausführlich.

Die Installation

TrueCrypt wird offiziell nicht als Open-Source-Software gewertet. In Ubuntu ist sie auch deshalb nicht über das Software-Center zu finden, stattdessen muss ich die Installationsdatei auf truecrypt.org herunterladen. Ich wähle für mein ThinkPad die Standard-32-Bit-Version für Linux. "Standard" heißt, ich bekomme eine grafische Benutzeroberfläche, "32 Bit" bezieht sich auf die sogenannte Prozessorarchitektur meines Rechners. Ob man 32 oder 64 Bit wählen muss, erfährt man durch die Eingabe der Zeile uname –a ins Terminal. Nachdem man die Enter-Taste betätigt, erscheint entweder eine Zeile, die "x86_64" oder "i686" enthält. Im ersten Fall wählt man die 64-Bit-Version, im zweiten Fall die 32-Bit-Version.

Die Installation beginnt mit einem Rechtsklick auf die verpackte Datei (die mit der Endung tar.gz) und dann einem Klick auf Hier entpacken. Dann folgt ein Rechtsklick auf die neue, entpackte Datei und ein Klick auf Open. Dann wähle ich Run und im nächsten Fenster abschließend noch Install TrueCrypt und bekomme anschließend ein etwas kryptisch aussehendes, schwarzes Fenster mit der Überschrift TrueCrypt Setup angezeigt. Das kann ich getrost schließen.

Nun suche ich das fertig installierte Programm über die Suchfunktion im Dashboard und ziehe es auf meinen Desktop. (Wie die Installation in Windows und OS X funktioniert, steht im CryptoParty Handbook ab Seite 284.)

Mit TrueCrypt kann ich einen sogenannten Container anlegen, in den ich beliebige Dateien und Ordner stecken kann. Der Container wird dann verschlüsselt und mit einem Passwort geschützt. Ist das Passwort gut genug, ist der Container praktisch nicht aufzubrechen. Eine hübsche Geschichte – zugegebenermaßen schon etwas älter – veranschaulicht das: Die brasilianische Polizei hat einmal fünf Monate lang versucht, die Festplatten eines Verdächtigen zu entschlüsseln und dann Experten vom FBI zur Hilfe geholt, die sich weitere zwölf Monate lang die Zähne an der Verschlüsselung ausbissen.

Das Programm hat aber noch eine Besonderheit. In manchen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, kann ich unter Umständen gezwungen werden, das Passwort für meinen Container preiszugeben. Deshalb gibt es in TrueCrypt eine zweite Ebene, die sogenannten Hidden Volumes. Das sind gesondert verschlüsselte Unterordner eines Containers mit einem eigenen Passwort. Gebe ich also nach und rücke das Passwort für den Container heraus, öffnet sich dieser. Hier sollten dann Dateien zu finden sein, die nahelegen, dass ich sie lieber nicht preisgegeben hätte. Beispiele wären vermeintlich sensible Informationen zu Krankheiten, Pornovideos, die auf ungewöhnliche sexuelle Vorlieben schließen lassen, oder Ratgeber für finanzielle Notlagen. Entscheidend ist, dass diese Dateien hinreichend peinlich oder zumindest privat sind, dass man mir abnimmt, dass ich nur diese schützen wollte.

Die wirklich wichtigen Dateien aber lege ich im Hidden Volume ab, das sich nur öffnet, wenn ich das zweite Passwort eingebe. Nun ist die Existenz solcher Hidden Volumes an sich kein Geheimnis. Aber es ist schwer (wenn auch theoretisch nicht unmöglich), mir nachzuweisen, dass ich eines angelegt habe. Schließlich habe ich ja bereits – vermeintlich – sensible Dateien im ersten Container abgelegt.

Aber zuerst richte ich den Standard-Container ein. Nach dem Start von TrueCrypt klicke ich dazu auf Create Volume und wähle im nächsten sich öffnenden Fenster Create an encrypted file container. Dann entscheide ich mich für Standard TrueCrypt volume.

Nun suche ich mir aus, wo der Container liegen soll. Ich wähle einen Bereich meiner Datenpartition, nämlich den Ordner Musik, in dem sich bereits einige Ordner befinden, und nenne den Container der Einfachheit halber "Unsichtbar". Dieser ist aber nur zu Demonstrationszwecken gedacht. Einem Container, den ich wirklich benutzen will, würde ich einen unauffälligen Namen geben. Dazu später mehr. Nur so viel muss man jetzt schon wissen: Ein Container wird wie ein Ordner beziehungsweise ein Verzeichnis genutzt, es ist aber eine Datei. Eine, der ich einen beliebigen Namen und eine beliebige Datei-Endung verpassen kann, so dass sie zwischen anderen Dateien nicht auffällt.

Und noch ein Hinweis: Es reicht nicht, in diesem ersten Schritt eine bereits auf der Festplatte abgelegte Datei auszuwählen, um sie zu verschlüsseln. TrueCrypt verschlüsselt keine bereits vorhandenen Dateien, sondern kreiert zunächst nur einen Container in Form einer Datei, in den dann später die sensiblen Dateien verschoben werden. Wen man eine bereits bestehende Datei auswählt, löscht TrueCrypt diese und ersetzt sie durch einen Container mit gleichem Namen.

Anfänger wie ich bleiben im nächsten Schritt bei den Voreinstellungen zum Verschlüsselungs- und dem sogenannten Hash-Algorithmus.

Als nächstes gebe ich an, wie groß der Container sein soll. Das ist natürlich abhängig davon, was hinein soll. Möchte ich ganze Filmdateien darin ablegen, muss der Container groß sein. In meinem Fall soll er groß genug sein, um einige vermeintlich sensible Dateien aufnehmen zu können – sowie das Hidden Volume mit den Inhalten, die ich wirklich schützen will.

Dann überlege ich mir ein langes, starkes Passwort. Um zu verdeutlichen, was ein starkes Passwort ist, hier ein kleiner Exkurs: Der jugendliche Held in Cory Doctorows neuem Roman Pirate Cinema erstellt eines, indem er die Anfangsbuchstaben aller Wörter eines Zitats seines Lieblingsschauspielers als Basis nimmt. Jeden Buchstaben ersetzt er durch den jeweils im Alphabet folgenden. Anschließend tauscht er einige Buchstaben gegen Zahlen aus, die dem Buchstaben ähnlich sehen. Aus einem Z wird zum Beispiel eine 2. Das fertige Passwort lautet 2uuz7,kd2xcu7qn?Bunju24xcuccb.2mt.2dbn,bf2dpun,Jdu7cJk2k. Sich das zu merken, ist allerdings etwas ganz anderes. Dennoch geht dieser Ansatz in die richtige Richtung: Das TrueCrypt-Passwort sollte mindestens 20 Zeichen haben und nicht aus normalen Worten bestehen. Man muss es jedes Mal eingeben, wenn man die Daten im verschlüsselten Container benötigt oder neue hinzufügen möchte. Sicherheit ist also unbequem, weshalb sie häufig vernachlässigt wird.

Dann muss ich festlegen, ob ich einzelne Dateien in den Container legen will, die größer sind als vier Gigabyte – was zum Beispiel bei Spielfilmen der Fall wäre. Danach lege ich das Format des Dateisystems im Container fest. Ich entscheide mich für ext4, das Format meiner Datenpartition.

Danach muss ich angeben, ob ich auch von einem anderen Betriebssystem aus den Container zugreifen möchte. Das kann für diejenigen gelten, die neben Linux auch Windows auf dem Rechner installiert haben, für mich aber nicht.

Anschließend werde ich aufgefordert, den Cursor innerhalb des TrueCrypt-Fensters so zufällig wie möglich zu bewegen, während die Software den Container verschlüsselt. Das erhöht die kryptographische Stärke der Schlüssel. Ich tue das für etwa 30 Sekunden und klicke dann auf Format.

Nun dauert es ein paar Minuten, bis TrueCrypt fertig ist. Ich werde abschließend noch nach dem Passwort meines Ubuntu-Nutzerkontos (nicht dem Container-Passwort) gefragt und bekomme dann eine Bestätigung, dass der Container eingerichtet wurde.

In den fertigen Container lege ich nun zunächst einen Ordner mit durchaus privaten Dateien – nämlich mit meinen Steuerunterlagen. Dazu muss ich den Container zugänglich machen, bei TrueCrypt heißt das mounten. Ich öffne TrueCrypt, markiere einen beliebigen Slot und klicke auf Select File.

Dann wähle ich im neuen Fenster den soeben erstellten Container aus und klicke anschließend im TrueCrypt-Fenster unten links auf Mount. Nun werde ich nach meinem TrueCrypt-Passwort gefragt – und aus irgendeinem Grund anschließend noch nach meinem Ubuntu-Nutzerpasswort.

Jetzt ist der Container "gemounted". Er erscheint in meinem Dateisystem, sieht aber nicht wie ein klassischer Ordner aus. Alles, was nun dort hinein verschiebe, wird dabei verschlüsselt. In diesem Fall ist das der Ordner mit meinen Steuerunterlagen.

Anschließend ist es wichtig, den Container im TrueCrypt-Fenster wieder zu dismounten. Wenn man den Computer ausschaltet, passiert das aber auch automatisch.