Der in Hongkong untergetauchte Enthüller des US-Überwachungsprogramms Prism , Edward Snowden , will sich nach eigenen Angaben einer Auslieferung an die USA widersetzen und in Hongkong bleiben. Wie die Hongkonger Zeitung South China Morning Post auf ihrer Internetseite berichtete, werde der 29-jährige Computerexperte außerdem "weitere explosive Einzelheiten" über das Ausspähprogramm des US-Geheimdiensts NSA preisgeben.

Die Zeitung zitierte vorab aus einem Interview, das Snowden an einem unbekannten Ort gab: "Ich bin nicht hier, um mich der Justiz zu entziehen, sondern um Verbrechen aufzudecken." Er wolle die "Gerichte und Menschen in Hongkong" über sein Schicksal entscheiden lassen, fügte Snowden hinzu.

Der Whistleblower war in den vergangenen vier Jahren NSA-Mitarbeiter und hatte als solcher Zugang zu vertraulichen Dokumenten über die systematische Überwachung von Internetnutzern. Diese Informationen reichte Snowden an die Washington Post und den britischen Guardian weiter. Die Blätter hatten unter Berufung auf die Unterlagen von einer millionenfachen Überwachung von Telefonanschlüssen und einer riesigen Datensammlung über Internetkommunikation des US-Geheimdiensts NSA berichtet."

"Ich bin kein Held"



In dem Interview mit der South China Morning Post sagte Snowden: "Ich bin weder Verräter noch Held. Ich bin ein Amerikaner." Das Blatt kündigte an, Snowden schildere in dem Interview seine Pläne für die Zukunft und Sorgen um seine Familie. Der von Hawaii nach Hongkong geflohene Snowden halte sich an einem geheimen Ort auf. Weitere Details des am Donnerstag in der gedruckten Ausgabe der Zeitung erscheinenden Interviews wurden vorerst nicht genannt.

Snowden muss wegen der Enthüllung geheimer Informationen mit Strafverfolgung in den USA rechnen. Er hatte sich am 20. Mai nach Hongkong abgesetzt. Der Amerikaner hatte am Montag sein Hotel verlassen und wurde seither nicht mehr gesehen. Die autonome chinesische Region hat ein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Allerdings gibt es davon Ausnahmen in Fällen politischer Verfolgung.

Die USA haben noch keinen Antrag auf Auslieferung gestellt. Aus Solidarität mit Snowden haben Anhänger des US-Bürgers einen Protestmarsch organisiert, der am Samstag am US-Konsulat in Hongkong vorbeiziehen soll.