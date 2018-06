Der US-Geheimdienst NSA und der britische Geheimdienst GCHQ haben sich offenbar Zugang zu Verschlüsselungszertifikaten verschafft, die Internetnutzern eigentlich eine sichere Datenverbindung garantieren sollen. Dies geht aus Dokumenten des Whistleblowers Edward Snowden hervor, aus denen der Guardian, die New York Times und ProPublica zitieren. Die Medien schreiben von dem größten Geheimnis der NSA. Nur sehr wenige Mitarbeiter hätten Zugang zu den Top-Secret-Informationen gehabt. Demnach können die Geheimdienste Datenübertragungen mitlesen, die via SSL verschlüsselt sind.

Diese Technik wird eingesetzt, um die Kommunikation des Browsers mit Websites zu verschlüsseln. Besteht eine solche sichere Verbindung, zeigt der Browser in der Adresszeile das Kürzel HTTPS an. Ob Bankkonto, der Zugang zu E-Mails oder zum Facebook-Account: Verbindungen via SSL galten bislang als vergleichsweise sicher. Selbst moderne Rechenzentren können keine Rechenleistung bieten, die derart sichere Verschlüsselungen zu knacken vermag. Die neuen Dokumente legen nahe, dass die Geheimdienste Wege gefunden haben, diese Verschlüsselung zu hintertreiben.

Das Programm der NSA zum Überwinden der Netzverschlüsselung trägt laut Guardian den Namen Bullrun – nach einer Schlacht im amerikanischen Bürgerkrieg. In einem geheimen Dokument, das der Zeitung vorliegt, wird beschrieben, was Bullrun kann. Der Dienst habe Fähigkeiten, um weitverbreitete Onlineprotokolle wie HTTPS, Voice-over-IP und SSL zu überwinden.

Snowden selbst hatte kurz nach seiner Flucht zur Verwendung von Verschlüsselungen geraten. Er machte jedoch auch darauf aufmerksam, dass die NSA an den Endpunkten der Kommunikation Wege finden könne, die Verschlüsselung zu umgehen. Ziel des Programmes Bullrun sei es, "in kommerzielle Verschlüsselungssysteme Hintertüren einzubauen". Doch gehen die Dienste noch weiter. Offenbar ist es ihnen gelungen, auf das Design von Verschlüsselungstechniken Zugriff zu bekommen. Sie hätten inzwischen Einfluss auf die internationalen Standards, nach denen solche Sicherheitsprogramme entwickelt werden, was die "versteckte Beeinflussung" von Programmentwicklungen erlaube.

Der Angriff zielte damit nicht in erster Linie auf die mathematischen Verfahren, mit denen Daten verschlüsselt werden. Die Dienste nutzten ihre Macht, um von den Anbietern deren Schlüssel zu erpressen. Die Geheimdienste haben damit die grundlegende Sicherung zerstört, die Menschen im Netz vor Überwachung, vor allem aber vor Kriminellen schützt – das Vertrauen in die Zertifizierungsstellen verschlüsselter Kommunikation.

"Nutzer müssen sich das Netz zurückholen"

Der amerikanische Sicherheitsberater und Kryptograf Bruce Schneier schreibt in einem Kommentar für den Guardian: "Regierung und Industrie haben das Internet verraten und uns auch." Indem die NSA aus dem Internet eine Überwachungsplattform gemacht habe, habe sie einen Gesellschaftsvertrag gebrochen. Das sei nicht mehr das Internet, das die Welt brauche, oder das seine Erfinder im Sinn gehabt hätten, schreibt Schneier. "Wir müssen es uns zurückholen."



In den Medienberichten heißt es, dass sich die Geheimdienste eine Reihe von Methoden angeeignet haben, um bei ihrer systematischen Spionage die verschlüsselten Verbindungen für weite Teile des Internets zu umgehen. NSA und GCHQ sei es durch Kontakte zu den vermeintlich vertrauenswürdigen Verschlüsselungsanbietern gelungen, Hintertüren in die sicheren Verbindungen einzubauen.



Allein im laufenden Jahr stehen demnach für das Programm Bullrun 254,9 Millionen Dollar bereit. Seit 2011 sollen mehr als 800 Millionen Dollar dafür ausgegeben worden sein, schreibt die Zeitung. Im Vergleich dazu wirkt der Etat für die Spähsoftware Prism winzig, er beträgt 20 Millionen Dollar im Jahr.