Der Vorgang, mit dem sich der Innenausschuss des EU-Parlaments in Brüssel am Donnerstagabend zu befassen hatte, ähnelt einer kriegerischen Attacke. "Ein Cyberangriff, wie bei einem Grenzzwischenfall, ein Eingriff in die Souveränität eines Landes", nennt es der grüne Europaabgeordnete Jan Philipp Albrecht. Ein Angriff auf jeden Fall, der offenbar so massiv und raffiniert war, dass ihm kein Unternehmen hätte standhalten können.

So schilderte es zumindest Dirk Lybaert den Abgeordneten. Lybaert ist Generalsekretär des Telekommunikationskonzerns Belgacom, dem größten in Belgien. Seinem Unternehmen galt der Angriff. Direkt zumindest. Indirekt könnten auch die EU-Parlamentarier und die Nato davon betroffen sein: Viele europäische Institutionen sind Kunden bei Belgacom.

Und auch der Angreifer dürfte den Abgeordneten verblüffend vertraut sein: Ausgeführt wurde die Operation wohl durch den britischen Geheimdienst GCHQ.

Digitale Scharmützel in Europa also? Zur Klärung der Frage, ob diese Vorwürfe zutreffen, sollte sich am Donnerstag vor dem Ausschuss in Brüssel auch Iain Lobban äußern, Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ. Sein Stuhl blieb jedoch leer. Zuvor hatte der britische Botschafter bei der EU in einem Brief dargelegt, dass britische Geheimdienstangelegenheiten die EU nichts angingen. Der GCHQ halte sich stets an alle Gesetze, so die Mitteilung des Botschafters.

Aufwändiger Angriff

Dementsprechend mangelte es dem Innenausschuss ein wenig an belastbaren Zeugen, die hätten aufklären können, was wirklich vorgefallen ist. Die Vertreter von Belgacom schienen dazu nur bedingt gewillt und in der Lage, ob nun aus technischen, unternehmerischen oder politischen Gründen.

Immerhin gestanden sie letztlich ein, dass ihre Systeme von einer "hochentwickelten Software" angegriffen worden sind, kein simpler Virus also, sondern ein aufwändiges Programm. Seit wann diese Operation laufe, sei zurzeit noch nicht zu bestimmen. Auch über die Urheber können man noch nichts sagen, nur so viel: Der Angreifer müsse über gewaltige Ressourcen und exzellente Expertise verfügen. Wohl ein Staat also. "In der Vergangenheit konnten wir allen Cyberangriffen immer standhalten, das ist das erste Mal, dass Schadprogramme auf die internen Systeme geraten sind", sagte Lybaert.

Kundendaten seien bei der Operation nicht abgegriffen worden, versicherte Generalsekretär Lybaert wieder und wieder. Was dort für den Angreifer Interessantes liegen könne, wenn wirklich keine Kundendaten kopiert und keine Telefongespräche mitgehört wurden, erkundigte sich die den Ausschuss leitende Abgeordnete Sophia in‘t Veld. Die Antwort von Belgacom: "Wir wissen es nicht."