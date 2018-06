Jon Callas gehört zu den führenden Computersicherheits- und Datenschutzexperten der Welt. In den neunziger Jahren gehörte er der Cypherpunk-Bewegung an, die sich für unknackbare Verschlüsselung und radikalen Schutz privater Daten im Internet engagierte. Er hat für das Unternehmen DEC gearbeitet, entwickelte maßgeblich die Verschlüsselungssoftware Pretty Good Privacy (PGP), war Top-Sicherheitsarchitekt für die Apple-Betriebssysteme und ist heute CTO von Silent Circle. Callas lebt in San José im Silicon Valley.