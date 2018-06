Lavabit-Gründer Ladar Levison ist mit der Weitergabe von Metadaten seiner Nutzer an das FBI einverstanden gewesen. Das geht aus den Gerichtsunterlagen(PDF, S. 100) hervor, die den Streit zwischen Lavabit und den US-Behörden über die Herausgabe von Nutzerdaten und SSL-Schlüssel dokumentieren.

In einem Gespräch mit der britischen Tageszeitung The Guardian verteidigte Levison sein Vorgehen. Er hatte dem FBI angeboten, für 3.500 Dollar ein eigenes Programm für das Herauslesen der Daten zu schreiben und diese an das FBI weiterzuleiten. Die US-Bundespolizei wollte hingegen einen direkten, eigenen Zugriff auf die Lavabit-Server und lehnte Levisons Vorschlag ab. Dieser entschied später, den Dienst, den auch US-Whistleblower Edward Snowden genutzt haben soll, komplett dichtzumachen.

Lavabit war am 28. Juni 2013 vom FBI unter anderem aufgefordert worden, die Installation eines sogenannten trap and trace-Gerätes zuzulassen, mit dem die Behörde die Metadaten der Kommunikation eines Nutzers, offensichtlich Snowden, abfangen wollte. Levison schlug in einer Mail vom 13. Juli 2013 vor, dass Lavabit selbst die Daten ausliest und sie dem FBI übermittelt. Für die Programmierung wollte Levison 2.000 Dollar in Rechnung stellen, weitere 1.500 Dollar für die Übermittlung in den folgenden drei Monaten. "In einem gewissen Umfang" habe er gegen diese Datensammlung nichts einzuwenden gehabt, sagte Levinson dem Guardian.

Denn auf diese Weise habe er vermeiden wollen, einen sogenannten National Security Letter (NSL) zu erhalten. Mit diesem hätten die Behörden ohne richterliche Aufsicht die Daten beschlagnahmen können. Zudem hätte er durch die begrenzte Kooperation seinen Dienst weiterführen können. Zum Zerwürfnis mit dem FBI sei es auch gekommen, weil die Behörde offen die Herausgabe von Mail-Inhalten und Passwörtern verlangt habe, obwohl das durch die erste richterliche Anordnung, eine sogenannte Pen Order, nicht gedeckt gewesen sei. "Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie das FBI lügt, um an mehr Informationen zu gelangen, – was nach hinten losgegangen ist", sagte Levison. Wenn sie ehrlicher gewesen wären, hätte er den Code für die Metadaten geliefert.

SSL-Zertifikate widerrufen

Das FBI lehnte das Angebot von Lavabit auch deswegen ab, weil die Ermittler sich einen Zugriff in Echtzeit verschaffen wollten. Auch sei die Geldforderung zu hoch gewesen. Levison befürchtete hingegen, das FBI würde die Vorgaben seiner Abfragen ändern, wenn es erst einmal im Lavabit-System eingeloggt wäre. Selbst wenn die Behörde auf den Vorschlag eingegangen wäre, mutmaßt Levison, wären später Forderungen nach der Preisgabe weiterer Daten gefolgt.



In einer gerichtlichen Anhörung vom 16. Juli räumte Levison ein, er habe nichts gegen die Installation einer Metadatensammlung einzuwenden. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler schon einen weiteren Gerichtsbeschluss erwirkt, um die Herausgabe des SSL-Master-Keys zu erzwingen. Levison lehnte dies jedoch ab, um nicht die Daten aller 400.000 Nutzer preiszugeben. Am 8. August 2013 schloss er schließlich den Dienst. Nach eigenen Angaben erhielt Levison seitdem Spenden in Höhe von 200.000 Dollar, von denen bereits 100.000 ausgegeben wurden.

Inzwischen widerrief Lavabits Domain-Registrator GoDaddy auch das Sicherheitszertifikat für den Dienst. Das Unternehmen begründete den Schritt laut Forbes damit, dass der Schlüssel an eine andere Stelle weitergegeben worden sei und damit Gefahr bestehe, dass die Kommunikation abgefangen und entschlüsselt werden könne. Levison begrüßte den Schritt. "Damit wird mein Argument unterstützt, welch eine schwerwiegende Sicherheitsverletzung die Forderung des FBI war", schrieb er auf Facebook.

