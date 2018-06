Hört auf, zu blockieren und schützt endlich die Daten der Bürger – so lässt sich die Forderung zusammenfassen, die der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar am Dienstag an die Bundesregierung gerichtet hat. Schon länger kritisiert Schaar die Haltung von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Mit seinem Mäkeln an der geplanten EU-Datenschutzreform riskiere Friedrich, das Gesetz zu torpedieren, fürchtet Schaar.

Daher nutzte der Datenschutzbeauftragte die aufgeregte Stimmung angesichts der rüden Haltung der USA, deren Geheimdienste beim Abhören auch vor Bundeskanzlerinnen nicht haltmachen, für einen Appell. Verbraucher verlören zunehmend die Kontrolle über ihre Daten, erklärte Schaar zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Gerd Billen. "Von der neuen Bundesregierung erwarten wir, dass sie der Gefahr des 'gläsernen' Bürgers und Verbrauchers energisch auf europäischer, internationaler und nationaler Ebene begegnet."

Es bestehe die einmalige Chance, den Datenschutz zu verbessern, sagte Schaar. Die Affäre habe ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass sich weltweit etwas verändern müsse, wenn es um Daten gehe.



Peter Schaar: "Die neue Bundesregierung sollte sich auf internationaler und europäischer Ebene für verbesserten Datenschutz einsetzen. Auch die umfassende und anlasslose Überwachung der Verbraucherkommunikation durch Geheimdienste muss unterbunden werden."

Das wichtigste Instrument dazu ist die derzeit in Brüssel verhandelte Datenschutzreform. Die soll festlegen, dass Unternehmen, die in Europa ihre Dienste anbieten, sich auch an den europäischen Datenschutz halten müssen und bestraft werden können, wenn sie es nicht tun. Datenklau sei derzeit ein Kavaliersdelikt, er werde praktisch nicht bestraft, sagte Billen. Das müsse sich ändern und die EU-Reform könne das. Die große Koalition müsse sich daher für den Schutz der Daten in Europa einsetzen.

Schaar sagte, der Ministerrat der EU wolle dem Vernehmen nach erst 2015 über die Datenschutzreform verhandeln. "Wer dieses Reformvorhaben verzögert, gefährdet es in unverantwortlicher Weise", so der Datenschutzbeauftragte. Die Bundesregierung solle es zügig voranbringen, statt zu warten, bis die Chance dafür vertan sei. "Wir haben nicht so viel Zeit." Die Technologie entwickele sich schnell weiter, daher sollten die Regeln dafür jetzt verabschiedet werden.

Safe Harbour und Swift neu verhandeln

Zu den Überlegungen, neue Abkommen mit den USA zu schließen, sagte Schaar: "Wenn wir zu einem Vertrauensverhältnis zurückkehren wollen, setzt das ernsthafte Bemühungen voraus." Die bestehenden Verträge mit den USA müssten neu verhandelt werden und der europäische Datenschutzansatz sollte dabei eine Rolle spielen. "Ausländer sind in den USA nicht annähernd so gut geschützt wie amerikanische Bürger."

Das sogenannte Safe-Harbor-Abkommen beispielsweise sei eher "eine Fiktion des Datenschutzes". Das dürfe so nicht fortgesetzt und müsse neu verhandelt werden. Da gehöre auch ein angemessener Schutz vor Geheimdiensten hinein. Ähnliches gelte für das Freihandelsabkommen und für das Bankdatenabkommen Swift.

Schaar äußerte sich auch zu der in Deutschland geplanten Vorratsdatenspeicherung. Die sei nicht gleichzusetzen mit dem, was die amerikanischen Dienste machten, ihre Idee sei aber durchaus ähnlich. Auch der Vorratsdatenspeicherung würden Metadaten von Kommunikation anlasslos und umfassend gesammelt. Sollte Deutschland das umsetzen, sagte Schaar, werde es seine Glaubwürdigkeit beim Thema Datenschutz international schwächen.