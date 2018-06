Der britische Geheimdienst GCHQ hat ein ambitioniertes Ziel, eine Art eigenes olympisches Motto. Es lautet, wie der Dienst in internen Dokumenten prahlt: "Jedes mobile Gerät, überall, jederzeit!" Gemeint ist der mögliche heimliche Zugriff auf jedes Smartphone und jedes Tablet auf diesem Planeten, um es abzuhören oder sogar um mitzuschneiden, was in dessen Umgebung gesprochen wird. Die "Verwanzung" der Welt.

Wie nah man diesem Ziel schon gekommen ist, belegt der Spiegel in dieser Woche mit einem Zitat aus einem GCHQ-Dokument aus dem Jahr 2011: "We can locate, collect, exploit (in real time where appropriate) high value mobile devices & services in a fully converged target centric manner." Zu Deutsch: Wir können mobile Geräte und Dienste wichtiger Ziele vollständig konvergent und auf unsere Zielpersonen fokussiert orten, sammeln und ausbeuten (wo angebracht, auch in Echtzeit).

Der Aufwand dafür ist gewaltig. Der Spiegel schreibt unter Berufung auf die Snowden-Dokumente, dass GCHQ und NSA derzeit einen komplizierten Umweg einlegen müssen, um solche Zugriffsmöglichkeiten zu erhalten: Sie nehmen gezielt Mitarbeiter von Betreibern der sogenannten GRX-Router ins Visier, jubeln ihnen mithilfe spezieller Server Spionagesoftware unter – die Methode wird Quantum Insert genannt – und verschaffen sich so Zugang zu den Systemen der Unternehmen.



Diese Systeme verknüpfen die Mobilfunknetze verschiedener Länder, um Roaming zu ermöglichen. 26 solcher Betreiber gibt es weltweit, darunter auch die Deutsche Telekom. Sie zu infiltrieren, erfordert viel – und komplett illegale – Arbeit der staatlichen Hacker.

Haben sie sich aber erst in die Routersysteme der GRX-Betreiber vorgearbeitet, können sie einzelne Smartphones offenbar gezielt angreifen. Die Geheimdienste könnten die Kommunikation des Besitzers überwachen, seinen Aufenthaltsort feststellen und sogar Spionage-Software auf das Gerät spielen, zitiert das Nachrichtenmagazin den Mobilfunkexperten Philippe Langlois, der schon früher über mögliche Angriffe auf die GRX-Router spekuliert hatte.

Patrick Beuth Patrick Beuth ist Redakteur im Ressort Digital bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Diese Fähigkeiten wollen die Briten offenbar noch ausbauen oder zumindest den nötigen Aufwand verringern. In einem GCHQ-Papier von 2011 heißt es laut Spiegel: "Wir sollten unsere operativen Möglichkeiten erweitern, so dass wir aus der Ferne Software implantieren können, auch wenn wir nur die MSISDN kennen" – die Rufnummer also.

Nun muss niemand davon ausgehen, dass GCHQ und NSA jedes der schätzungsweise sechs Milliarden Handys auf der Welt zu jeder Zeit überwachen möchten. Die Geheimdienste wollen dazu nur in der Lage sein. GCHQ-Chef Iain Lobban sagte in der vergangenen Woche bei einer Anhörung vor dem britischen Parlament: "Wer eine Bedrohung darstellt oder in Kontakt mit so jemandem steht, könnte von uns beobachtet werden. Wer nicht, der nicht."



Der perfekte Überwachungsapparat

Beruhigend ist das keineswegs. Die Kategorien "Bedrohung" und "Kontakt" definieren die Geheimdienste und Regierungen schließlich auf ihre ganz eigene Art. Als Bedrohung gelten in Großbritannien offenbar auch Journalisten und ihre Informanten und Helfer. Und die NSA betrachtet mitunter auch Bekannte von Bekannten von Bekannten von Verdächtigen als verdächtig.

Soll heißen: Niemand kann sich wirklich sicher sein, nicht irgendwann zum Verdächtigen erklärt und überwacht zu werden. Ein verwanztes Smartphone wäre dann der perfekte Überwachungsapparat, weil es einen nahezu kompletten Überblick über Lebens- und Konsumgewohnheiten, Kontakte und Aufenthaltsorte geben kann.

Das Vertrauen in die Cloud-Technologie haben NSA und GCHQ bereits erschüttert, indem sie nicht nur mit einigen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, sondern diese auch noch heimlich hacken. Die Enthüllungen über gehackte GRX-Router und geheime Zugänge zu Smartphone-Betriebssystemen haben nun das Potenzial, auch noch das Vertrauen ins mobile Netz zu beschädigen. Noch dazu reißen sie damit Lücken in die Technik, die künftig auch Kriminelle nutzen könnten.