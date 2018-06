Die US-Regierung geht gegen das Urteil eines Bundesgerichts vor, demzufolge die millionenfache Überwachung von US-Telefondaten durch den Geheimdienst NSA wahrscheinlich gegen die Verfassung verstößt. Die Regierung habe eine Revisionsschrift eingereicht, ein Berufungsgericht soll nun die Entscheidung prüfen, teilte das Justizministerium mit.

Richter Richard Leon hatte Mitte Dezember die Überwachung scharf kritisiert: "Ich kann mir keine rücksichtslosere und willkürlichere Invasion als diese Speicherung persönlicher Daten von praktisch jedem einzelnen Bürger … ohne vorherige richterliche Erlaubnis vorstellen", sagte Leon. Es sei in keinem einzigen Fall bewiesen, dass durch die Überwachung Terroranschläge verhindert worden seien.



Zu anderer Auffassung kam ein Bundesrichter in New York Ende vergangenen Jahres in einem getrennt davon laufenden Verfahren. Demnach sei die massenhafte Speicherung von Telefondaten nach dem 11. September 2001 prinzipiell rechtmäßig. Trotz der Ausmaße der Überwachung sei es eine Ermessensfrage, ob sie verhältnismäßig und damit verfassungsgemäß ist.

Experten erwarten, dass die Frage am Ende vom obersten Gerichtshof der USA geklärt werden muss. Die NSA-Massenüberwachung hatte der ehemalige Mitarbeiter Edward Snowden aufgedeckt.