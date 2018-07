Die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) werden am Dienstagmorgen darüber entscheiden, ob die Vorratsdatenspeicherung mit der Charta der Europäischen Union vereinbar ist. Oder ob sie gegen die darin verbrieften Rechte auf Privatleben, Datenschutz und die freie Meinungsäußerung verstößt.

Die EU-Charta gilt seit dem Vertrag von Lissabon, den die Mitgliedstaaten 2007 unterzeichnet haben und der 2009 in Kraft trat. Die Ursprünge der Vorratsdatenspeicherung liegen noch etwas weiter zurück: Im Grunde ist das Konzept Flatrate schuld daran, dass der EuGH sich damit beschäftigen muss. Vor der Flatrate fragten Staatsanwälte einfach bei der Telekom oder anderen Telekommunikationsanbietern nach und bekamen so die Verbindungsdaten der Nutzer. Denn früher wurde jedes Gespräch einzeln abgerechnet, aufgelistet in einer Rechnung. Mit der Flatrate, in Deutschland eingeführt ab 2004, brauchte man fortan keine Rechnungen mehr. Also hörten die Anbieter auf, die Daten lange zu speichern.



Zankapfel ist nun die EU-Richtlinie von 2006 (PDF). Sie ist im Nachklang der Anschläge von Madrid und angesichts der Reaktion auf die Misere der Ermittlungsbehörden entstanden. Der Richtlinie zufolge müssen alle EU-Staaten dafür sorgen, dass Telekommunikationsunternehmen die Verbindungsdaten ihrer Kunden sammeln – und zwar auch, wenn kein Tatverdacht gegen die Kunden vorliegt. Aufbewahrt werden Ort, Zeit, Dauer, Teilnehmer und Art eines Telefonats (Mobilfunk, Festnetz, IP) oder einer Nachricht (E-Mail, SMS). Nicht erfasst wird dagegen der Inhalt der Kommunikation. Die europäischen Telekommunikationsanbieter müssen also seit 2006 Unmengen an Verbindungen protokollieren und mindestens sechs Monate für Strafverfolgungsbehörden abrufbar machen. Dagegen haben Irland und Österreich geklagt.

Eine Art Vorentscheidung gab es bereits. Der EU-Generalanwalt Pedro Cruz Villalón legte Anfang des Jahres sein Gutachten zum Fall vor (PDF). Der Generalanwalt der EU ist ein unabhängiges Organ, das nicht die Rolle eines Staatsanwalts innehat. Der Europäische Gerichtshof folgt in etwa dreiviertel aller Fällen den Schlussanträgen des Generalanwalts.

Villalón sah die EU-Charta verletzt: Die Richtlinie sei unverhältnismäßig zum angestrebten Ziel, die Strafverfolgung zu verbessern. Er argumentierte, dass der europäische Gesetzgeber den Begriff der schweren Straftat genauer definieren müsse, der als Voraussetzung für den Zugriff auf die Daten gilt. Die Speicherfristen dürften zudem ein Jahr nicht überschreiten und Bürger müssten zeitnah informiert werden, wenn die Polizei die Herausgabe ihrer Daten verlangt hat.



Grundsätzlich aber hält Villalón die Vorratsdatenspeicherung nicht für unverhältnismäßig. Das heißt, die Richtlinie wird vielleicht einfach durch eine andere, verhältnismäßigere ersetzt.



Regierung bereitet die Vorratsdatenspeicherung vor

In Deutschland liegt die Umsetzung der Richtlinie seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2010 auf Eis. Die Bundesregierung hat zwar mehrere Anläufe unternommen, die Richtlinie nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu erlassen. Auf einen Gesetzesentwurf konnte sich die Regierung Merkel II jedoch nicht einigen. Und auch Merkel III einigte sich Anfang dieses Jahres nur darauf, erst einmal das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten.

Es ist jedoch kein Geheimnis, dass die derzeitige Regierung die Vorratsdatenspeicherung mehrheitlich befürwortet. Innenminister Thomas de Maizière sagte in einem aktuellen Spiegel-Interview: "Union und SPD sind sich einig: Wir brauchen die zeitlich begrenzte Speicherung von Verbindungsdaten für die Bekämpfung schwerster Verbrechen."

Justizminister Heiko Maas soll bereits an einem Gesetzesentwurf arbeiten. Der könnte kurz nach dem Urteil des EuGHs in den Bundestag eingebracht werden und die Vorratsdatenspeicherung erlauben – nach der Maßgabe des EuGH. Der Entwurf könnte so aussehen: Die Vorratsdatenspeicherung wird erlaubt bei schwersten Straftaten sowie zur Abwehr akuter Gefahren für Leib und Leben. Erforderlich ist dafür ein Richtervorbehalt. Die Speicherfrist wird auf drei Monate verkürzt.