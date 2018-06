Die politischen Folgen der Snowden-Enthüllungen mögen bisher dürftig ausfallen. Aber auf der technischen Ebene tut sich etwas: Der verschlüsselte Datenverkehr im Internet hat sich im vergangenen Jahr weltweit mehr als verdoppelt. In Europa laufen sogar mindestens dreimal so viele Daten über verschlüsselte Verbindungen wie noch Anfang 2013, zeigt eine Statistik des kanadischen Netzwerkanbieters Sandvine. Verschlüsselung ist kein Allheilmittel gegen die Überwachungstechnik von NSA und GCHQ, sie macht es den Geheimdiensten aber zumindest schwerer.



Die Zunahme liegt nicht zuletzt in den erweiterten Angeboten der großen Internetdienstleister begründet. Google, Yahoo oder Facebook hatten die Verschlüsselung ihrer Dienste nach den ersten NSA-Enthüllungen in der zweiten Jahreshälfte 2013 vorangetrieben. Die Statistik wird halbjährlich von Sandvine erhoben.

Sandvine listet auf, auf welche Dienste sich der internationale Datenverkehr im Upload, Download und insgesamt verteilt. In Europa etwa entfällt in der Gesamtrechnung mit 17,4 Prozent der größte Teil auf YouTube. Zwar lässt sich Googles Videoplattform auch mit vorangestelltem https aufrufen, aber die verschlüsselte Verbindung wird noch nicht automatisch erzwungen. Deshalb zählt YouTube für Sandvine zu den unverschlüsselt genutzten Diensten.

An zweiter Stelle liegt der Datendurchsatz zu unverschlüsselten Webseiten über das Protokoll http (16,3 Prozent), gefolgt von Daten, die über das File-Sharing-Protokoll Bittorrent (14,7 Prozent) laufen. An vierter Stelle dann steht der Datenverkehr über das Verschlüsselungsprotokoll SSL, er macht 6,1 Prozent des Gesamtverkehrs aus. Das ist zwar noch nicht viel, aber im Vorjahr waren es nur 1,5 Prozent. Der Anteil des verschlüsselten Datenverkehrs in Europa hat sich also vervierfacht. Der Anteil des verschlüsselten Datenverkehrs über den Mobilfunk nahm in Europa von 3,4 auf 6,2 Prozent zu.

Ein kleines Zusatzprogramm im Browser hilft Nutzern

In den USA und Kanada fällt die Zunahme nicht ganz so hoch aus: aus 2,4 Prozent wurden 3,8 Prozent. In Lateinamerika aber stieg er von 1,8 auf 10,4 Prozent. Und auch in Afrika und Asien hat der verschlüsselte Datenverkehr sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunknetz deutlich zugenommen.



Eine Möglichkeit für Endnutzer, vermehrt SSL-gesicherte Verbindungen zu nutzen, ist die Browser-Erweiterung HTTPS Everywhere von der Electronic Frontier Foundation (EFF). Es gibt sie für den Firefox-Browser sowie als Betaversion für Android, Opera und Chrome. HTTPS Everywhere prüft anhand einer Liste, ob eine Website auch SSL unterstützt, aber nicht erzwingt. Wenn das der Fall ist, sorgt die Erweiterung dafür, dass die verschlüsselte Variante genutzt wird.