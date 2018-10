Google hat bereits von mehr als 91.000 europäischen Internetnutzern einen Antrag auf das Entfernen von unliebsamen Suchergebnissen bekommen. Insgesamt sei bis Mitte Juli die Löschung von 328.000 Links beantragt worden, teilte der US-Konzern der EU-Datenschutzkommission mit.

Die meisten Anträge seien aus Frankreich (17.500) und Deutschland gekommen (16.500). Von den betroffenen Links seien bereits 53 Prozent gelöscht worden, heißt es weiter. In dem 13-seitigen Papier geht Google zudem auf eine Reihe von Fragen ein, die bei einem Treffen mehrerer Internetsuchmaschinen mit den EU-Datenschützern in der vergangenen Woche aufgekommen waren.

In dem Brief wies Google auch auf Probleme hin, die bei der Bearbeitung der Anträge aufkämen. Zum einen seien die Begründungen nicht immer verlässlich. "Einige Anträge enthalten falsche oder ungenaue Angaben. Selbst wenn Antragsteller uns akkurate Informationen liefern, halten sie uns verständlicherweise vielleicht nachteilige Fakten vor." Zugleich benötige Google klarere Vorgaben, um entscheiden zu können, was im Interesse der Öffentlichkeit stehe und was nicht.

Im Mai hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Privatleute ein "Recht auf Vergessenwerden" im Internet haben. Suchmaschinenbetreiber müssen daher nun auf Antrag Links aus ihren Suchergebnissen streichen, wenn Angaben auf den verlinkten Seiten die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen verletzen. Innerhalb von 24 Stunden nach Bereitstellung der entsprechenden Formulare im Internet, waren bereits 12.000 Anfragen eingegangen.



Die betroffenen Links werden allerdings nur in Europa unsichtbar gemacht. Auf der Internetseite erscheint zudem ein Hinweis, dass das Suchergebnis verändert wurde. Wer Google außerhalb von Europa benutzt, bekommt weiterhin alle Links angezeigt. Und auch in Europa sind die betreffednen Links weiterhin auffindbar, wenn man andere Suchbegriffe als die Namen der Antragsteller nutzt.