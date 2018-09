Apple will nach der Attacke von Kriminellen, die Dutzende Nacktfotos von Prominenten verbreiteten, seine Sicherheitsmaßnahmen verbessern. So sollen Nutzer per E-Mail und Kurzmitteilungen künftig auch dann informiert werden, wenn jemand versucht, Daten aus dem Speicherdienst iCloud auf einem neuns Gerät wiederherzustellen. Das kündigte Konzernchef Tim Cook im Wall Street Journal an. Bisher gibt es solche Mitteilungen an die Nutzer nur, wenn jemand ihr Passwort geändert hat.

Anwender werden die Möglichkeit bekommen, sofort zu reagieren, etwa um das Passwort erneut zu ändern oder Apples Sicherheitsteam zu informieren. Diese zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sollen bereits in zwei Wochen umgesetzt werden, sagte Cook.

Außerdem will Apple die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf den Zugriff auf die iCloud von mobilen Geräten ausweiten. Das werde in der nächsten Version von iOS umgesetzt, sagte Cook. Apple wolle die Verwendung der zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung forcieren, da nur ein kleiner Teil der Apple-Anwender sie bisher nutze.



Cook sagte auch, bei der Attacke seien keine Passwörter direkt aus den Apple-Systemen gefischt worden. Die Hacker hätten den Zugang zu den Profilen vielmehr über die richtigen Antworten auf typische Sicherheitsfragen bekommen oder die Passwörter mit fingierten E-Mails abgegriffen. Der Erfolg der Angriffe sei weniger der Technik geschuldet, sondern menschlichem Fehlverhalten. Externe Sicherheitsforscher hatten Apple dagegen mehrere technische Schwächen zum Beispiel im Passwortänderungs-Verfahren vorgeworfen.



Die Angreifer hatten private Bilder unter anderem von Schauspielerin Jennifer Lawrence und Model Kate Upton gestohlen und im Internet verkauft und veröffentlicht.