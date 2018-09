Das US-Außenministerium in Washington ist zum Ziel eines Hackerangriffs geworden. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf einen Behördensprecher. Ein internes E-Mail-System und die öffentlichen Webseiten des State Department wurden deshalb am Freitagabend zeitweise vom Netz genommen.

Die Angriffe hätten jedoch nur Bereichen des Netzwerks gegolten, die keiner strengen Geheimhaltung unterliegen, sagte der Sprecher.



Außerdem teilte er mit, dass die "besorgniseregendenen Aktivitäten" im Computersystem bereits Ende Oktober entdeckt worden seien.



In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu Hackerangriffen auf US-Bundesbehörden gekommen. Auch das Weiße Haus, sowie der nationale Wetterdienst und die Postbehörde waren betroffen.

Die Identität der Angreifer sei noch ungeklärt, hieß es von offizieller Seite. Auch ob die verschiedenen Angriffe untereinander in Zusammenhang stehen, ist noch nicht sicher.