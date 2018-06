Facebook gibt seinen Nutzern 30 Tage mehr Zeit, um die Änderungen bei den Nutzungsbedingungen zu prüfen. Statt am 1. Januar treten sie nun erst am 30. Januar in Kraft. Facebook-Nutzer können bis dahin entscheiden, ob sie die neuen Bedingungen akzeptieren oder ihr Facebook-Konto deaktivieren.

Facebook hatte die Änderungen Ende November angekündigt. Die Benachrichtigung erhielten aber offenbar zahlreiche Facebook-Mitglieder weltweit mit deutlicher Verzögerung, weshalb der Konzern jetzt die Frist für die Inkraftsetzung verschob.

Nutzer, die sich nach dem 30. Januar einloggen, stimmen automatisch den neuen Bedingungen zu. Damit erklären sie sich auch damit einverstanden, dass sie Werbeanzeigen angezeigt bekommen, die auf Grundlage ihres Surfverhaltens auch außerhalb des Netzwerks zusammengestellt werden. Bislang erstellt Facebook die Werbeprofile seiner Nutzer auf Grundlage der Tätigkeiten im Netzwerk selbst. Nun werden dazu auch die außerhalb von Facebook genutzten Apps und Internetseiten miteinbezogen. In den USA ist dies bereits seit einigen Monaten der Fall.

Die personalisierte Werbung soll sich allerdings auch abschalten lassen. Um Datenschutzbedenken entgegenzutreten, will Facebook zudem eine interaktive Anleitung zu "Grundlagen zum Datenschutz" veröffentlichen. Sie soll Nutzern dabei helfen, ihre Informationen auf Facebook zu kontrollieren.

In Deutschland hat Facebook 27 Millionen Nutzer, die sich mindestens einmal im Monat in das Netzwerk einklinken. Ein Großteil von ihnen, nach Angaben einer Sprecherin 20 Millionen, ist aber täglich bei Facebook. Das Netzwerk erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes mit Werbeeinnahmen.