Mehrere Abgeordnete haben den Umgang mit dem Hackerangriff auf den Bundestag kritisiert. Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele bezeichnete die bisherige Aufklärungsarbeit als "desaströs". "Da sind sich die Abgeordneten fraktionsübergreifend einig", sagte er der Rheinischen Post. Die Parlamentarier seien darauf angewiesen, dass sie vertraulich Informationen austauschen könnten. Sein Parteifreund, der Netzpolitiker Konstantin von Notz, sprach von Versäumnissen bei der IT-Sicherheit. In den vergangenen Jahren sei "sehr sehr wenig von politischer Seite gemacht" worden, um sich gegen Cyberangriffe zu wappnen, sagte er im ZDF. "Man hat die Problematik aufseiten der Bundesregierung verschnarcht."

Einem Zeitungsbericht zufolge war der Bundestag bereits seit drei Wochen über die Dimension des Angriffs auf das Computernetz informiert. Das ergebe sich aus dem Protokoll einer Sitzung der Bundestagskommission für Informations- und Kommunikationstechniken vom 21. Mai, berichtet die Berliner Zeitung. In dem Protokoll werde der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Michael Hange, mit den Worten zitiert, "die Auswertungen hätten bislang ergeben, dass es dem Angreifer gelungen sei, Administrationsrechte für die gesamte Infrastruktur zu erhalten. Daher sei von einer breiten Kompromittierung der Netzinfrastruktur auszugehen. Schutzmaßnahmen griffen nur noch eingeschränkt". Schon damals zog Hange dem Bericht nach einen Totalschaden in Betracht.

Der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer (CSU) rügte die Informationspolitik der Bundestagsverwaltung in der Angelegenheit als "nicht in Ordnung". "Angesichts der Schwere des Angriffs hätte rascher und dringlicher informiert werden müssen", sagte er der Bild-Zeitung. Der CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl sagte dem Blatt: "Wir sind aus einer gewissen digitalen Sorglosigkeit aufgewacht und müssen unsere Kommunikationsinfrastruktur künftig besser schützen." Der Bundestag beschließe am Freitag ein Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur gegen Cyberangriffe. Nun müsse das Parlament aber erkennen, "dass wir bei uns selbst im Bundestag mit der Umsetzung beginnen müssen".

Gesetz für IT-Sicherheit

Die große Koalition will mit dem Gesetz wichtige Unternehmen wie Banken, Energieversorger oder Verkehrsunternehmen zu einem besseren Schutz ihrer Computersysteme verpflichten. Firmen aus wichtigen Branchen sollen zudem schwerwiegende Cyberangriffe melden müssen. Sie sollen außerdem gemeinsam Anforderungen an ihre Computersysteme festlegen, um ein Mindestmaß an Schutz zu gewährleisten. Das BSI muss diesen Standards zustimmen.



Nach einem Bericht des Handelsblatts beschäftigt sich auch die Europäische Zentralbank mit dem Thema. Die Aufseher der Notenbank hätten eine umfassende Analyse der Cybersicherheit bei den über 120 kontrollierten Banken eingeleitet. Dazu mussten die Institute einen langen Fragenkatalog ausfüllen. Die Auswertung dauere noch an.



Link zu Trojaner per E-Mail verschickt

Im Bundestag scheint inzwischen klar zu sein, wie der Hackerangriff starten konnte. Die Ermittler sind sich laut einem Zeitungsbericht nun sicher, dass eine Schadsoftware durch E-Mails in das Netzwerk des Parlaments gelangte. Es gebe konkrete Hinweise, dass ein Link an mindestens zwei Computer im Bundestag verschickt worden sei, berichtet Die Welt unter Berufung auf Sicherheitsbehörden. Der Link führte demnach zu einer Website, die mit Schadsoftware präpariert worden sei. Dieses Programm solle sich daraufhin unbemerkt installiert haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des BSI handele es sich bei der Schadsoftware um einen Trojaner, der in ähnlicher Form bereits seit Monaten bei Hackerattacken in mehreren Ländern zum Einsatz kam. Wie die Welt schreibt, soll es sich um ein Programm handeln, das mutmaßlich von russischen Hackern entwickelt wurde.